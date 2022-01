nicholas richard La Presse

Joueur à suivre : Daniil Medvedev

Le Russe est le seul qui peut livrer une véritable opposition à Novak Djokovic depuis un an. Il sera assurément son digne successeur au sommet de l’ordre mondial d’ici quelques années. C’est d’ailleurs lui qui a empêché le Serbe de réussir le Grand Chelem en le battant en finale des Internationaux des États-Unis, en septembre. Il s’agissait de son 13e titre en carrière, un premier en tournoi majeur. Le joueur de 23 ans a tout pour réussir : un coup droit puissant, un revers précis, un service efficace et une endurance d’enfer. C’est lui qui devrait remporter le plus de tournois cette année.

Joueuse à suivre : Garbiñe Muguruza

La grande Espagnole était un peu sortie de l’écran radar au cours des dernières saisons. Elle avait terminé la saison 2020 au 15e rang et la saison 2019 au 36e rang. Il était donc possible de croire que le meilleur était derrière elle. Toutefois, on a revu la Muguruza des beaux jours au début de la saison dernière, lorsqu’elle a aligné les bonnes performances, dont un titre à Dubaï.

Le milieu de saison a été un peu plus périlleux pour la double championne de Grand Chelem, mais à force de travailler, elle a retrouvé son aplomb et les qualités qui ont fait d’elle une numéro un mondiale. Elle a terminé la saison avec un titre à Chicago et un autre aux Finales de la WTA. La joueuse de 28 ans pointe présentement au troisième rang du classement. Si elle continue sur cette lancée, elle pourrait réaliser ce que l’on croyait impossible à un certain moment : retrouver le sommet du classement mondial.

Joueur canadien à suivre : Félix Auger-Aliassime

Le Québécois a essuyé beaucoup de critiques en début et en milieu d’année. Son jeu n’était pas à la hauteur, il se faisait battre par des joueurs moins bien classés, il était inconstant, et son association avec Toni Nadal n’a pas eu d’effet avant plusieurs semaines.

Sauf qu’à 21 ans, Félix Auger-Aliassime a montré à tout le monde pourquoi il était l’un des joueurs les plus prometteurs sur la planète. Il a fait la finale, les demi-finales et les quarts de finale sur gazon à Stuttgart, Halle et Wimbledon. Puis, il a connu du succès sur dur en participant aux quarts de finale à Cincinnati et aux demi-finales aux Internationaux des États-Unis. Auger-Aliassime est présentement 11e mondial et s’il poursuit sa progression et qu’il parvient à être un peu plus constant que la saison dernière, une présence continue dans le top 10 l’attend.

Joueuse canadienne à suivre : Leylah Fernandez

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Leylah Fernandez

Personne ne tombera en bas de sa chaise avec cette sélection. Leylah Fernandez nous a tous séduits aux Internationaux des États-Unis l’année dernière. Par sa tenue, sa maturité, son talent indéniable, son sang-froid et son discours émouvant devant un stade Arthur-Ashe plein à craquer, lors du 20e anniversaire des attentats du 11-Septembre, après une défaite crève-cœur en finale. Rien n’indique qu’elle va ralentir. Son père Jorgue et son coordonnateur physique Duglas Cordero n’ont pas épargné l’athlète de 19 ans pendant la saison morte et elle sera d’attaque pour entamer la saison.

La Québécoise est par ailleurs toujours excellente en début d’année. L’an dernier, elle a remporté le tournoi de Monterrey en mars et l’année précédente, elle avait pris part à la finale à Acapulco, en février. Force et caractère seront encore les deux éléments qui permettront cette saison à Fernandez de se démarquer, alors qu’elle risque de monter au classement, mais aura beaucoup de points à défendre en septembre.

Jeune joueur à suivre : Sebastian Korda

Beaucoup d’observateurs oublient d’inclure Sebastian Korda dans le groupe des plus beaux espoirs du tennis. L’Américain de 21 ans est pourtant le joueur le plus prometteur des États-Unis. Présentement 41e mondial, il a remporté en 2021 le tournoi de Parme, en plus de s’incliner en finale au tournoi Next Gen en fin de saison. Fils de l’ancien champion de Grand Chelem Petr Korda et frère des golfeuses Nelly et Jessica, Sebastian a plusieurs qualités indéniables qui lui permettront de grimper au classement plus tôt que tard.

Jeune joueuse à suivre : Coco Gauff

Serait-ce enfin l’année de la grande éclosion pour Coco Gauff ? À 17 ans, elle est l’une des joueuses les plus attendues et les plus demandées sur le circuit de la WTA. Elle avait surpris la planète tennis en 2019 en atteignant les quarts de finale à Wimbledon à seulement 15 ans.

Depuis, Gauff a pris du galon, de la maturité et de la puissance. Elle a aussi montré au cours de la dernière année ses grandes qualités de joueuse de double. Elle a remporté un tournoi en simple en 2021 et elle a atteint un sommet personnel en grimpant au 19e rang mondial. Actuellement 22e, elle pourrait peut-être faire son entrée dans le top 15, voire le top 10 si elle est en mesure de trouver un bon rythme et une constance suffisante en début de saison.