Marin Cilic est passé en deuxième ronde à l’Omnium Banque nationale en battant Albert Ramos-Vinolas 6-2, 4-6 et 6-3, lundi.

La Presse Canadienne

Champion de Flushing Meadows en 2014, le Croate a défait l’Espagnol en deux heures et 15 minutes, grâce notamment à 13 as et quatre bris.

Le prochain rival de Cilic sera le Norvégien Casper Ruud, sixième tête de série. Cilic est 38e au monde.

Le Français Ugo Humbert a eu raison de l’Italien Lorenzo Sonego, 6-3, 6-4.

Il aura une lourde commande au tour suivant contre Stefanos Tsitsipas, la troisième tête de série.

Humbert a toutefois surpris le Grec en huitièmes de finale aux Jeux de Tokyo, l’emportant 2-6, 7-6 (4) et 6-2.

En double, les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Alexis Galarneau ont baissé pavillon contre les Russes Karen Khachanov et Andrey Rublev, 6-4 et 7-6 (6).

Les Canadiens Brayden Schnur et Vasek Pospisil seront en action plus tard lundi, en simple.