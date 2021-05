Les tournois de New York, Montréal, Toronto, Atlanta, Washington, Cincinnati, Winston-Salem, en Caroline du Nord et Cleveland remplaceront les juges de ligne par la technologie Hawk-Eye pour juger des balles bonnes ou à l’extérieur du jeu.

Novak Djokovic n’a pas à s’inquiéter d’atteindre de façon non intentionnelle un juge de ligne avec une balle lors des prochains Internationaux des États-Unis : il n’y en aura pas.

Howard Fendrich

Associated Press

L’Association américaine de tennis (USTA) et les deux principaux circuits professionnels, l’ATP et la WTA, ont annoncé lundi que c’est la technologie Hawk-Eye qui sera utilisée tout au long de la compétition et lors de sept des neuf tournois de l’US Open Series qui la précèdent, dont l’Omnium Banque Nationale de Montréal et Toronto.

Il y a un an, l’USTA a eu recours au système automatisé, n’utilisant que des juges de lignes sur les deux principaux courts, l’Arthur-Ashe et le Louis-Armstrong.

Au cours d’une rencontre du quatrième tour l’an dernier face à Pablo Carreno Busta, Djokovic a été expulsé du tournoi pour avoir atteint une juge de ligne à la gorge avec une balle après avoir perdu un jeu.

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic a atteint une juge de ligne à la gorge lors des derniers Internationaux des États-Unis.

L’arbitre du tournoi, Soeren Friemel, a jugé que le match — et le tournoi de Djokovic — allait prendre fin immédiatement.

Carreno Busta menait alors 6-5 au premier set.

« Nous sommes tous d’accord qu’il ne l’a pas fait exprès, a déclaré Friemel. Mais les faits demeurent : il a touché la juge de ligne, qui était de toute évidence blessée. »

Les Internationaux d'Australie, remportés par Djokovic en février, n’avaient pas de juge de ligne.

Sans surprise, Djokovic a approuvé cette décision.

« Je suis en faveur de l’utilisation des technologies. Je pense qu’elle a fait ses preuves et que c’est très précis, a-t-il dit à Melbourne Park, lorsque questionné sur l’absence de juges de ligne. Je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin des juges de ligne si nous possédons une technologie comme celle-là. »

Outre Montréal et Toronto, les tournois de l’US Open Series qui utiliseront exclusivement la technologie Hawk-Eye pour juger des balles bonnes ou à l’extérieur du jeu sont ceux d’Atlanta, Washington, Cincinnati, Winston-Salem, en Caroline du Nord et Cleveland.

Les Internationaux des États-Unis se mettront en branle le 30 août.