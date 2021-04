(Monte-Carlo) Novak Djokovic a salué son retour sur la terre battue en signant une victoire franche de 6-4, 6-2 contre l’Italien Jannik Sinner, mercredi, au Masters de Monte-Carlo.

Associated Press

Le détenteur de deux titres en carrière dans la principauté monégasque a été confronté à un défi de taille, à son premier match officiel depuis la conquête de son neuvième titre en carrière aux Internationaux d’Australie. Il l’a cependant relevé avec brio, accédant du même coup au troisième tour du tournoi et portant sa fiche cette saison à 10-0.

Après avoir été brisé tôt dans la rencontre, le favori du tournoi a remporté quatre jeux d’affilée pour prendre l’ascendant dans le duel.

Sinner, qui fut finaliste au Masters de Miami, a sauvé deux balles de match, mais il s’est souvent retrouvé en position précaire à cause des puissants coups droits et des amortis imparables du Serbe. Le tennisman âgé de 19 ans a éventuellement plié l’échine après avoir commis une double faute, et Djokovic a couronné sa victoire avec 20 coups gagnants.

Le Masters de Monte-Carlo est de retour au calendrier cette saison, même s’il se déroule à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Le champion en titre, Fabio Fognini, a aussi accédé au troisième tour après avoir pris la mesure de Jordan Thompson 6-3, 6-3. De plus, le Norvégien Casper Ruud a signé sa deuxième victoire en carrière contre un membre du top-10 mondial après avoir évincé l’Argentin Diego Schwartzman 6-3, 6-3.

Djokovic, qui a battu Rafael Nadal en finale du tournoi en 2013 et de nouveau en 2015, pourrait être confronté au Majorquin en finale dimanche. Nadal, qui convoite un 12e titre en carrière à Monte-Carlo, a sèchement défait l’Argentin Federico Delbonis 6-1, 6-2.