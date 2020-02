PHOTO DANIEL COLE, ASSOCIATED PRESS

Félix Auger-Aliassime devra encore patienter. Le Canadien s’est incliné dimanche en finale du tournoi de l’Open 13 Provence, à Marseille, 3-6, 4-6, face au Grec Stefanos Tsitsipas, le sixième joueur mondial.

Michel Marois

La Presse

Il s’agissait d’une cinquième finale perdue en autant d’occasions sur le circuit ATP pour le joueur de 19 ans qui occupe présentement le 18e rang du classement. Finaliste à Rio, Lyon et Stuttgart en 2019, Auger-Aliassime l’avait aussi été la semaine dernière à Rotterdam, s’inclinant devant le Français Gaël Monfils. Il n’a encore gagné aucune manche dans une finale.

Dimanche, le Canadien a été lent à entrer dans le match, un peu comme il l’avait fait tout au long de la semaine. Brisé dès le troisième jeu, visiblement agacé devant un joueur qui ne commettait pratiquement aucune faute, il n’a ensuite pas été en mesure de convertir les trois balles de bris qu’il a obtenues en première manche.

Auger-Aliassime a mieux amorcé la deuxième manche, mais il s’est retrouvé en difficulté dans le cinquième jeu. Vite mené 15-40, il est revenu à égalité, mais deux fautes directes ont offert une autre chance de bris à son rival et Tsitsipas l’a converti avec un superbe coup passé.

PHOTO DANIEL COLE, ASSOCIATED PRESS Stefanos Tsitsipas

Auger-Aliassime a bien réagi en prenant à son tour le service de son adversaire, mais Tsitsipas a vite resserré son jeu. Il a réussi son troisième bris du match, avant de conclure sur son service, trois jeux plus tard, pour enlever la victoire et le titre, son deuxième d’affilée à Marseille.

Le Canadien est inscrit au tournoi d’Acapulco (Masters 500) à compter de lundi. Il est le quatrième favori et devra affronter un joueur issu des qualifications, sans doute pas avant mercredi.

Avec déjà cinq finales avant l’âge de 20 ans, Auger-Aliassime n’est devancé à ce chapitre que par Rafael Nadal (18) et Novak Djokovic (7). Il se retrouve à égalité avec Andy Murray et devance maintenant Roger Federer, Gaël Monfils, Juan-Martin Del Potro et Alexander Zverev, qui ont tous réussi l’exploit quatre fois.

Pospisil s’impose en double

Plus tôt dimanche, le Canadien Vasek Pospisil et son partenaire français Nicolas Mahut ont remporté dimanche la finale de double, 6-3, 6-4, devant le Néerlandais Wesley Koolhof et le Croate Nikola Mektic. Pospisil avait aussi atteint les quarts de finale du tournoi en simple.

Il s’agit de son premier titre sur le circuit depuis sa victoire en double au tournoi de Rotterdam en 2016, déjà avec Mahut. Excellent joueur de double – il a été champion à Wimbledon en 2014 avec l’Américain Jack Sock, Pospisil privilégie toutefois sa carrière en simple depuis quelques saisons. De retour dans le top 100 (91e), il sera la tête d’affiche du tournoi challenger de Calgary cette semaine.