(Marseille) Le Canadien Vasek Pospisil a accédé aux huitièmes de finale de l’omnium 13 de Provence, en France. Il a vaincu le Finlandais Emil Ruusuvuori 7-6 (6) et 6-3.

La Presse canadienne

Pospisil, finaliste à Montpellier il y a une dizaine de jours, a totalisé 14 as et a limité les erreurs, sauvant cinq des six balles de bris contre lui.

Au prochain tour, il fera face au Polonais Hubert Hurkacz, vainqueur du Français Antoine Hoang 6-4, 6-1.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, finaliste à Rotterdam dimanche et septième tête de série, disputera son match de premier tour, mercredi, contre l’Italien Stefano Travaglia.

L’Ontarien Denis Shapovalov, quatrième tête d’affiche, bénéficie d’un laissez-passer en première ronde et il a rendez-vous en huitièmes de finale avec le Croate Marin Cilic. Ce dernier s’est difficilement imposé en trois manches aux dépens du Bélarus Ilya Ivashka, 3-6, 7-6 (5), 6-4.