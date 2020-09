PHOTO ARCHIVES AP

Billie Jean King posant avec Bobby Riggs en 1973. King a gagné 12 titres du Grand Chelem, dont six à Wimbledon, et a remporté 10 Coupes Fed. Mais son match le plus célèbre est son affrontement avec Bobby Riggs, qu'elle a battu 6-4, 6-3, 6-3 dans un match surnommé « la bataille des sexes ».