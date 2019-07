 Wimbledon: Félix Auger-Aliassime éliminé au troisième tour 

C'est donc dire que les amateurs de tennis seront privés d'un duel potentiellement intrigant en quatrième ronde entre Novak Djokovic, qui règne sur le tennis masculin, et Auger-Aliassime, l'un de ses plus beaux espoirs et 19e tête de série.

Victime d'un bris au septième jeu de la manche initiale qu'il n'a pas su récupérer, Auger-Aliassime semblait en plein contrôle au deuxième set alors qu'il s'est donné une avance de 5-2. Humbert a toutefois gagné les sept jeux suivants, dont trois au service du jeune québécois, pour boucler la deuxième manche et se donner une avance de 2-0 au troisième set.