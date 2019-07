 Wimbledon: Denis Shapovalov et Eugenie Bouchard éliminés 

Rien ne va plus pour Denis Shapovalov, éliminé à Wimbledon dès le premier tour.

L'Ontarien de 20 ans, 29e tête de série, a plié l'échine face au Lituanien Ricardas Berankis, vainqueur en trois manches de 7-6 (0), 6-4, 6-3.

Il s'agit d'une cinquième défaite d'affilée pour Shapovalov et sa fiche est de 2-9 depuis sa participation aux demi-finales du Masters de Miami en mars.

Shapovalov a commis 33 fautes directes et réussi 40 coups gagnants. Il n'a profité d'aucune de ses cinq balles de bris. Pendant ce temps, Berankis s'est montré plus régulier, avec 15 fautes directes et 25 coups gagnants.