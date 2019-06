 Après Naomi Osaka, Serena Williams éliminée à Roland-Garros 

Associated Press Paris

Osaka, la favorite du tournoi, a connu des ratés et baissé pavillon 6-4, 6-2 devant Katerina Siniakova au troisième tour, tandis que Williams, la détentrice de 23 titres majeurs en carrière, a été renversée par sa compatriote Sofia Kenin 6-2, 7-5.

PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS

Kenin, qui est âgée de 20 ans, avait profité de l'abandon de la Canadienne Bianca Andreescu plus tôt dans le tournoi pour accéder au deuxième tour. Elle affrontera au quatrième tour l'Australienne Ashleigh Barty, tombeuse d'Andrea Petkovic 6-3, 6-1.

« Au premier set, en particulier, elle frappait chacun de ses coups sur la ligne, et je n'ai pas affronté une joueuse de ce calibre-là depuis un bon moment déjà, a déclaré Williams. J'ai simplement affronté une joueuse extraordinaire. »

PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS

La dernière fois que Williams avait été éliminée aussi rapidement dans un tournoi du Grand Chelem, c'était en 2014, au deuxième tour à Roland-Garros. Elle avait ensuite été éliminée au troisième tour à Wimbledon.

Williams a terminé la rencontre avec 34 fautes directes, soit le double de Kenin.

« Quand tu joues contre Serena, tu dois te battre pour chaque point, a dit Kenin. Elle est si résiliente. Je suis tellement heureuse de l'avoir emporté. »

Pour sa part, Siniakova est la favorite en double, et la 42e joueuse mondiale en simple. Elle affrontera au prochain tour la finaliste des Internationaux des États-Unis en 2017, l'Américaine Madison Keys, qui a défait la qualifiée Anna Blinkova 6-3, 6-7 (5), 6-4.

Cette défaite a mis un terme à la séquence de 16 victoires consécutives d'Osaka en Grand Chelem, qui a compris la conquête des titres aux Internationaux des États-Unis en 2018 et aux Internationaux d'Australie en janvier.

« J'avais l'impression d'avoir un poids supplémentaire sur les épaules », a admis Osaka, qui était la favorite d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière.

En dépit de sa défaite, la Japonaise est assurée de préserver son premier rang mondial, peu importe les résultats d'ici la fin du tournoi parisien.

« C'est étrange, mais j'ai l'impression que cette défaite est la meilleure chose qui puisse m'arriver. J'ai l'impression que j'étais en train de me laisser emporter par la possibilité de balayer les tournois du Grand Chelem. C'est ce que j'ai toujours voulu accomplir, a-t-elle évoqué. Mais je crois que je dois adopter une approche différente : si c'était si simple, tout le monde pourrait y parvenir. Il faut que je continue de travailler fort à l'entraînement et que je me place en position pour que ça se produise, avec un peu de chance. »

Halep sans difficulté

Plus tôt samedi, Simona Halep peut toujours espérer défendre son titre avec succès après avoir offert une clinique de tennis à la 27e tête de série Lesia Tsurenko, en route vers une victoire de 6-2, 6-1 en 55 minutes au troisième tour.