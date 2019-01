Éliminé, Milos Raonic a de nouveaux soucis de santé

Après des éliminations dès le premier tour lors des cinq années précédentes, le Français Lucas Pouille a atteint les demi-finales du premier tournoi majeur de la saison pour la toute première fois de sa carrière grâce à une victoire de 7-6 (4), 6-3, 6-7 (2), 6-4 contre la 16e tête de série du simple masculin.

Par la suite, le Canadien de 28 ans a confié qu'il était ennuyé par une blessure à un genou qui nécessitera vraisemblablement une évaluation médicale prochainement.

«Il y a des dommages à l'intérieur du genou dont je suis conscient et j'essaie d'éviter de devoir subir une opération», a déclaré Raonic, qui a été victime de blessures tout au long de sa carrière.

C'est la raison pour laquelle Raonic n'a été pas été nommé mardi au sein de l'équipe du Canada en vue du duel de la Coupe Davis sur terre battue en Slovaquie, les 1er et 2 février. Il existe une possibilité qu'il y participe, après consultation avec son équipe médicale, mais Raonic a fait remarquer qu'une transition rapide vers une autre surface peut être risquée.

Pouille, qui affrontera le Serbe Novak Djokovic en demi-finale, s'est présenté au match avec une fiche déficitaire de 0-3 en carrière face à Raonic, incluant une défaite dès la première ronde en 2016. Toutefois, il a su attaquer le deuxième service de Raonic et n'a subi qu'un seul bris pendant tout l'affrontement.

«J'ai vu comment il a joué cette semaine, et il a été excellent lors de ses derniers matchs, a déclaré Raonic. Je savais qu'il me rendrait la tâche difficile. J'aurais aimé être plus efficace au service et être meilleur dans certains aspects de mon jeu où, je pense, j'aurais pu faire mieux.»

Raonic a dû se contenter d'un taux de réussite de 58 % au premier service, comparativement à 66% pour Pouille.

«Je n'ai tout simplement pas fait les choses qu'il fallait que je fasse», a ajouté Raonic.

Pouille, 28e tête de série, a profité de balles de bris lors des septième et neuvième jeux du troisième set mais l'Ontarien est parvenu à les effacer. Puis, après avoir piqué une colère contre l'arbitre en chef lors du 12e jeu, Raonic a dominé le bris d'égalité.

Lors du point controversé, le service de Raonic a frappé la ligne de fond du carré de service mais a été appelé à l'extérieur. Lorsqu'il a demandé une contestation vidéo, et que la reprise a confirmé que la balle était en jeu, l'arbitre en chef Nico Helwerth a ordonné la reprise du point.

Raonic croyait qu'il aurait dû se voir accorder le point et lorsqu'il a demandé pourquoi ce n'était pas le cas, Raonic a lancé à l'arbitre «parce que vous ne regardez pas, parce que vous êtes incapable».

Le quatrième set s'est déroulé à service égal jusqu'à ce que Pouille réalise un bris de service lors du dixième jeu.

À la suite de sa défaite, Raonic présente une fiche de 1-3 en quarts de finale à Melbourne Park, bien qu'il se trouvait dans une section relevée du tableau du simple masculin. Il a d'abord dû vaincre Nick Kyrgios en première ronde, puis Stanislas Wawrinka, un ancien champion du tournoi, au deuxième tour. En quatrième ronde, il a défait l'Allemand Alexander Zverev en trois sets.

La journée de mercredi a également été difficile pour la Canadienne Gabriela Dabrowski. Première tête de série du double mixte, Dabrowski et le Croate Mate Pavic ont perdu 6-1, 4-6, 11-9 face au duo composé de Maria Jose Martinez Sanchez, de l'Espagne, et de Neal Skupski, du Royaume-Uni, en quarts de finale.

Chez les juniors, la Montréalaise Leylah Fernandez, quatrième tête de série, a atteint les quarts de finale après avoir vaincu l'Italienne Lisa Pigato 6-3, 7-5. Par ailleurs, le Torontois Liam Draxl, classé 15e, s'est incliné 6-4, 7-5 en troisième ronde, face à Lorenzo Musetti, également de l'Italie.