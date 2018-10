Simona Halep se retire des Finales de la WTA

Associated Press Singapour

L'abandon de Halep signifie que Kiki Bertens a obtenu le dernier laissez-passer disponible. La Hollandaise a ainsi rejoint Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Karolina Pliskova et Elina Svitolina dans le tableau du tournoi de Singapour, dont la cagnotte se chiffre à 7 millions de dollars US, qui se déroulera du 21 au 28 octobre.

«Malheureusement, après avoir discuté avec mon équipe et les médecins, j'ai pris la décision de me retirer... Je voulais finir l'année 2018 en beauté après une si bonne saison, mais malheureusement ma blessure au dos n'a pas guéri aussi rapidement que je l'aurais souhaité, et je dois prioriser ma santé à long terme.»

Halep avait obtenu le titre de favorite du tournoi lundi. Elle a connu sa meilleure saison sur le circuit de la WTA en 2018, après avoir atteint la finale des Internationaux d'Australie et avoir remporté son premier titre majeur aux Internationaux de France quelques mois plus tard.

Elle a cependant annoncé au début du mois qu'elle avait subi un test d'imagerie par résonance magnétique après avoir abdiqué de son match de premier tour à l'Omnium de Chine, et qu'une hernie discale avait été repérée.