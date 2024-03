La première promesse de contrat de Messi, rédigée sur une serviette en papier, bientôt aux enchères

(New York) La toute première promesse de contrat pour engager au FC Barcelone un certain Lionel Messi, 13 ans, fut signée sur une serviette en papier en 2000 : devenue un petit morceau d’histoire du football, elle est exposée à New York avant sa prochaine mise aux enchères.