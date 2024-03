L’équipe canadienne de soccer masculin affrontera les Pays-Bas dans un match amical qui se déroulera à Rotterdam en juin.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Les représentants de l’unifolié, qui occupent le 50e rang mondial, affronteront les Hollandais, sixièmes au monde, au Stadion Feijenoord le 6 juin.

Les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois auparavant. Les Pays-Bas avaient disposé des Canadiens 3-0 au Varsity Stadium de Toronto en juin 1994, en préparation pour la Coupe du monde de la même année qui s’était déroulée aux États-Unis.

Frank Rijkaard, Marc Overmars et Dennis Bergman avaient été les buteurs.

Les Pays-Bas avaient atteint les quarts de finale lors de la Coupe du monde de 1994, et ils s’étaient inclinés devant l’éventuel champion de la compétition, le Brésil.

Le match prévu en juin opposera le Canada à son adversaire le plus relevé depuis la Coupe du monde du Qatar en 2022. Les Canadiens avaient alors encaissé une défaite de 1-0 contre la Belgique, classée deuxième au monde.

« Nous sommes très excités de savoir que notre équipe nationale masculine affrontera un adversaire classé dans le top 6 mondial de la FIFA, a déclaré Kevin Blue, le nouveau secrétaire général et président-directeur général de Soccer Canada. L’opportunité de jouer contre les meilleurs pays au monde nous servira de tremplin, alors que nous nous préparons en vue de la Coupe du monde qui sera présentée chez nous. »

Blue entrera officiellement en poste le 14 mars prochain.

Soccer Canada a souligné que son équipe masculine pourrait disputer un autre match amical pendant la fenêtre internationale de juin.

D’ici là, les Canadiens affronteront Trinité-et-Tobago (no 96) en Ligue des nations de la Concacaf le 23 mars à Frisco, au Texas, avec à l’enjeu un laissez-passer pour les éliminatoires de la Copa America. Ce tournoi, qui regroupera 16 pays du continent américain, se déroulera aux États-Unis du 20 juin au 14 juillet.

Si le Canada parvient à se qualifier, alors il se retrouverait dans le groupe A en compagnie de l’Argentine (no 1), du Pérou (no 33) et du Chili (no 42).