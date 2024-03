À le voir aller pendant le camp d’entraînement du CF Montréal, ce n’était qu’une question de temps avant que Grayson Doody ne signe un contrat professionnel avec l’équipe. C’est finalement chose faite.

Le CFM a annoncé mardi qu’il s’était entendu avec le latéral droit, repêché au 10e rang au total du SuperDraft de la MLS, en janvier dernier. Le contrat d’un an du Californien de 22 ans est assorti de trois années d’option, soit jusqu’en 2027.

« Ça a été un rêve pour moi depuis que je suis enfant », a lancé un Grayson Doody tout sourire, mercredi, après un entraînement frisquet sur un des terrains synthétiques du Centre Nutrilait.

Et atterrir ici, ça rend cela encore plus spécial. [Le club] semble être une communauté tissée serré. J’ai réalisé qu’il y a tellement de fierté derrière cet écusson. C’est un groupe spécial ici. Grayson Doody

Ce n’est pas donné à tous les repêchés en MLS de faire partie des plans de l’équipe qui les choisissent. Ce premier contrat professionnel, autant Doody l’a souhaité, autant il « s’est battu » pour l’obtenir.

« J’étais conscient de cela en arrivant [au camp], dit-il. Avec mes aptitudes, je donne toujours tout ce que j’ai sur le terrain. Je ne voulais rien laisser au hasard. »

Doody, un natif de Hermosa Beach, a passé du temps dans l’Académie du LA Galaxy, puis a évolué avec les Bruins de l’UCLA, dans la NCAA, au cours des quatre dernières années. Il dit avoir été recruté comme attaquant à l’époque, mais que ses « forces » l’ont graduellement fait « transitionner » vers le poste de latéral.

« C’est là que j’avais le plus de potentiel, dit-il. C’est en jouant à cette position que je suis parvenu à me rendre jusqu’ici. »

Selon ses dires, la philosophie de jeu déployée par l’entraîneur-chef Laurent Courtois sied bien aux joueurs comme Doody.

« Je suis un travailleur, affirme celui qui s’était classé parmi les meilleurs du groupe lors du fameux bip test plus tôt cet hiver. Je cours beaucoup. J’aime monter et descendre dans les couloirs, et ça se conjugue bien avec notre style de jeu. Je me sens à l’aise et naturel avec ce que les entraîneurs me dictent. »

« Apprendre » en attendant son moment

Un bon camp d’entraînement et un premier contrat professionnel ne signifient rien, cela dit. En deux saisons à Montréal, Jojea Kwizera, repêché en 2022, n’a fait que 15 apparitions et obtenu que 527 minutes au total avant d’être libéré par le club en décembre dernier.

Le contexte est peut-être un peu différent pour Grayson Doody. Sa compétition dans le couloir droit, pour l’instant, se limite essentiellement à Ruan, qui excelle depuis deux matchs. On a déjà vu Ariel Lassiter jouer à droite, mais il évolue généralement à gauche. Lassi Lappalainen se remet tranquillement d’une opération à une hernie sportive. Rien ne garantit qu’il se placera devant Doody dans l’échiquier à son retour au jeu. Retour qui pourrait être imminent, d’ailleurs, le Finlandais ayant participé à la séance avec le groupe mercredi.

Je fais tout ce que je peux pour que le coach puisse faire appel à moi s’il en a besoin. […] J’espère jouer, mais je comprends aussi qu’il est tôt pour moi. J’essaie de montrer que je serai prêt quand le moment sera opportun. Grayson Doody

Pour l’instant, l’Américain « apprend » en faisant ses premiers pas dans le monde professionnel. La présence des vétérans de la MLS dans le groupe, comme Josef Martínez, lui est d’ailleurs bénéfique à ce chapitre.

« Ils ont une attitude de professionnels, dans le vestiaire et sur le terrain. […] Leur niveau de constance est un des thèmes que j’ai remarqués depuis mon arrivée. Ces gars-là ont eu de grandes carrières chez plusieurs clubs. Je veux avoir cette même longévité. »