(Paris) Vinicius Junior, l’attaquant brésilien du Real Madrid, a été nommé ambassadeur de bonne volonté pour l’éducation pour tous de l’UNESCO, ont annoncé vendredi le footballeur et l’organisation onusienne pour l’éducation, les sciences et la culture.

Agence France-Presse

Cette nomination est « plus qu’un honneur, c’est une victoire et un devoir que je porterai toute ma vie », a indiqué le Brésilien, élégamment vêtu de noir et très souriant lorsqu’il a reçu un t-shirt bleu marine de l’UNESCO des mains de la directrice générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay.

« Bien évidemment, je veux être reconnu comme un grand joueur, mais aussi comme un citoyen qui s’est efforcé de faire bouger les choses », a-t-il ajouté.

Vinicius Junior « n’est pas seulement un joueur du football exceptionnel, il est aussi un homme engagé dans la lutte contre les inégalités sociales et les discriminations », a commenté Mme Azoulay lors d’une cérémonie organisée sur le terrain d’entraînement du Real Madrid.

« Il fait figure de modèle pour toute une génération et l’UNESCO est honorée de le compter aujourd’hui parmi ses ambassadeurs de bonne volonté », a-t-elle poursuivi.

Âgé de 23 ans, Vinicius, l’un des meilleurs footballeurs de sa génération, est le deuxième footballeur brésilien après le légendaire Pelé à être devenu ambassadeur de l’UNESCO.

Il « s’est aussi fait remarquer ces dernières années pour son action en faveur de l’accès de tous les jeunes à l’éducation » via son organisation Instituto Vini Jr., créée en 2021, qui aide les enfants et adolescents brésiliens de quartiers défavorisés à renouer avec l’école, selon l’UNESCO.

« Confronté à de nombreuses reprises aux préjugés et actes racistes, notamment de la part de supporters », Vinicius s’est en outre engagé auprès de la FIFA et du Brésil pour « briser le silence et promouvoir les valeurs de respect et de dialogue », précise l’organisation onusienne.

En 2023, il a reçu le prix Socrates, un trophée délivré en marge du Ballon d’or, qui vient récompenser l’engagement sociétal et caritatif d’un joueur.

D’après l’UNESCO, 250 millions d’enfants et d’adolescents n’ont pas accès à l’école dans le monde et sept enfants sur dix ne peuvent pas lire et comprendre un texte simple à l’âge de dix ans, les inégalités sociales constituant l’un des principaux facteurs de la déscolarisation et du manque d’apprentissage.

Outre Vinicius, l’actrice espagnole Rossi de Palma, l’acteur américain Forest Whitaker ou le chef italo-argentin Mauro Colagreco sont également ambassadeurs de l’UNESCO.