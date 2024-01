Il n’y aura pas de Coupe du monde de soccer en 2024, mais les histoires ne manquent pas pour autant. De la tournée Messi à l’Euro, en passant par la Copa América aux États-Unis et la saison du CF Montréal, l’année qui commence sera riche en rebondissements du ballon rond. Tour d’horizon.

Lionel Messi à Montréal

Ce sera probablement l’évènement de l’année au stade Saputo. Lionel Messi avec l’Inter Miami, à Montréal, le 11 mai prochain. Déjà, la simple annonce de la venue de l’équipe floridienne dans la métropole québécoise a fait exploser les ventes d’abonnements du CFM dans les jours qui ont suivi le dévoilement du calendrier. On parle maintenant de plus de 12 000 abonnements vendus, alors que les 10 000 annoncés en novembre par Gabriel Gervais constituaient déjà un record du club.

Et si Messi est en santé, il ne viendra pas seul. Sergio Busquets, Jordi Alba et maintenant Luis Suárez l’ont rejoint pour former un excitant quatuor d’anciens du FC Barcelone à Miami. En 2024, la MLS risque de devenir le théâtre de la tournée Messi.

Le CF Montréal affrontera l’Inter Miami une première fois, là-bas, le 10 mars prochain.

Le Canada à la Copa América… ou pas

PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le joueur vedette du Canada Alphonso Davies (19)

Ce n’est pas tous les ans que le Canada a la chance d’affronter de grandes nations sud-américaines comme l’Argentine. Encore moins dans un prestigieux tournoi international comme la Copa América. Et pourtant, cela pourrait arriver en 2024. La Copa aura exceptionnellement lieu aux États-Unis, du 20 juin au 17 juillet prochains. Ce sera la première fois en huit ans que des équipes de la CONCACAF pourront participer à cette compétition organisée par la CONMEBOL.

Le hic ? Le Canada a commis un grave faux pas en étant éliminé par la Jamaïque, à Toronto, en quarts de finale de la Ligue des nations, en octobre. Une participation à la demi-finale aurait qualifié automatiquement l’unifolié pour la Copa de 2024. Les Rouges doivent maintenant battre Trinité-et-Tobago dans un match à élimination directe, en mars au Texas, pour se rendre à la Copa. S’ils y parviennent, c’est un rendez-vous dans le groupe de Lionel Messi qui les attend en juin. Oui, encore lui.

Le CF Montréal rebondira-t-il ?

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Sirois et Mathieu Choinière, du CF Montréal

Sur le terrain, l’année 2023 a été compliquée pour le CF Montréal. Les performances de l’équipe ont été, pour le mieux, inconstantes. La philosophie de jeu de l’entraîneur-chef Hernán Losada n’a que trop peu cadré avec la vision du club. Et l’équipe a raté – de très peu – les séries.

Mais nous voilà en 2024. La direction sportive estime avoir amélioré la défense avec les acquisitions de Ruan (latéral droit) et de Raheem Edwards (latéral gauche). Olivier Renard et Vassili Cremanzidis assurent vouloir trouver un remplaçant digne de ce nom à Romell Quioto pour enfiler les buts.

Le contingent québécois composé de Samuel Piette, Nathan Saliba, Mathieu Choinière et Jonathan Sirois constitue le noyau de l’équipe. Et c’est tant mieux.

Mais peu importe ce que l’on pense de l’effectif et de ses changements, tout dépendra du succès du nouvel entraîneur-chef à la barre de l’équipe. Le CFM a besoin d’un système de jeu clair que tous les joueurs, même les réservistes, comprennent et appliquent assidûment. Avec une des plus petites masses salariales du circuit, c’est à ce chapitre que l’équipe peut déjouer les pronostics. Et atteindre son but de participer à la danse automnale.

Qui remportera l’Euro 2024 ?

PHOTO ARIS MESSINIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’attaquant vedette de la France Kylian Mbappé

L’année 2024 sera celle des coupes continentales. En plus de la Copa América, il y aura la Coupe d’Asie des nations, du 12 janvier au 10 février. La Coupe d’Afrique des nations, pendant essentiellement la même période. Et celle qui nous interpelle généralement le plus ici : l’Euro.

Il est encore trop tôt pour se lancer dans des prédictions audacieuses sur l’édition 2024, qui aura lieu en Allemagne, puisqu’il reste encore des groupes à compléter.

Une chose est certaine, toutefois : le groupe B (Espagne, Croatie, Italie et Albanie) a toutes les allures du groupe de la mort.

À six mois du tournoi, la France de Kylian Mbappé et l’Angleterre de Harry Kane font figure de grands favoris. La jeune équipe espagnole a de quoi faire des ravages. Le Portugal, encore et toujours porté par Cristiano Ronaldo, a connu un parcours sans faille en qualification et peut lui aussi aspirer au titre.

L’Italie ? On ne peut jamais exclure les champions en titre du portrait, malgré leur très littérale absence des deux dernières Coupes du monde.

L’Euro 2024 aura lieu du 14 juin au 14 juillet.

Le retour de la Ligue des champions

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Jude Bellingham (à droite), du Real Madrid

Rien n’est encore décidé dans les grands championnats européens, et c’est parfait ainsi. On se souhaite de belles batailles jusqu’en mai à ce chapitre. Portons donc notre regard sur la Ligue des champions, dont les huitièmes de finale commenceront en février prochain.

Parmi les duels les plus intéressants, celui entre l’Inter Milan et l’Atlético Madrid promet d’être le mieux partagé. Au même titre que l’affrontement entre Naples et Barcelone, bien que le club italien n’ait pas le même niveau en Serie A que lors de sa conquête du Scudetto l’an dernier. Arsenal devra faire attention contre un FC Porto aguerri en LDC. On ne se fait toutefois pas trop de souci pour Manchester City contre Copenhague ni pour le Real Madrid face au RB Leipzig.

D’ailleurs, si ces deux mastodontes passent, ils s’affronteront en quarts de finale. Nous aurions alors droit à une finale avant la finale pour la compétition offrant le plus haut niveau de soccer au monde.