(Vancouver) Christine Sinclair a aidé le Canada à battre l’Australie 1-0, mardi, alors que la capitaine disputait un dernier match international pour son pays.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Quinn a marqué le but du Canada dans ce match à grandes émotions.

Sinclair, native de la Colombie-Britannique, a cédé sa place à Sophie Schmidt à la 58e minute, marquant ainsi la fin d’une brillante carrière internationale qui a vu la Canadienne produire un record mondial de 190 buts.

​Ses coéquipières sont venues enlacer la vedette sur le terrain, alors que la foule de 48 112 personnes s’est levée et a applaudi.

L’athlète de 40 ans met donc un terme à une carrière internationale de 331 matchs, dont 313 départs, et 27 601 minutes disputées pour le Canada. De plus, aucun homme ou femme n’a plus de buts sur la scène internationale que Sinclair.

« Merci de tous nous inspirer, a déclaré le premier ministre du Canada Justin Trudeau, dans une publication sur les réseaux sociaux avant la rencontre. Votre impact sur le jeu et les sports au Canada, c’est quelque chose que nous allons célébrer pendant longtemps. »

Sinclair a aidé à préparer le but du Canada, à la 40e minute de jeu. Elle a envoyé un coup de pied de coin de Jessie Fleming vers le but. Le ballon est ensuite allé vers Kadeisha Buchanan, qui a décoché un tir, mais sur la barre transversale. Quinn était positionnée pour récupérer le ballon et elle a marqué.

La foule s’est levée et a fait du bruit à la 12e minute du match, puisque Sinclair porte le numéro 12.

Dimanche, Sinclair avait mentionné qu’elle avait demandé 145 billets pour ce match, pour de la famille et des amis.

Canada Soccer a indiqué qu’il s’agissait de la plus grosse foule pour un match amical de soccer féminin, présenté au Canada.

Canada Soccer a également déclaré qu’il s’agissait de la septième plus grande foule enregistrée pour un match d’une équipe nationale canadienne de soccer.