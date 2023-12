Christine Sinclair met un terme à sa carrière internationale contre l’Australie lors des matchs de vendredi et mardi à Langford et à Vancouver, respectivement.

(Langford) Alors que la carrière internationale de Christine Sinclair est sur le point de se terminer, ses coéquipières et son entraîneuse affirment que leur capitaine extrêmement privée essaie de tirer le meilleur parti d’être sous les projecteurs.

Neil Davidson La Presse Canadienne

« Elle n’aime pas l’attention. Ce n’est pas sa personnalité, a dit la milieu de terrain Sophie Schmidt, une amie de longue date et souvent colocataire sur la route. Elle le mérite. Elle n’a jamais eu le crédit ni l’attention qu’elle méritait pendant sa carrière. Je pense surtout qu’elle est à la maison, devant ses partisans locaux, sa famille et ses amis. Elle l’apprécie simplement et en profite au maximum. »

Schmidt et la gardienne Erin McLeod seront également célébrées mardi, au B. C. Place, qui sera rebaptisé « Christine Sinclair Place » pour la soirée.

Âgée de 35 ans, Schmidt a annoncé en février qu’elle se retirait du soccer international après la Coupe du monde de cet été. Elle enfilera son maillot canadien pour la dernière fois à Vancouver. À 40 ans, McLeod, une gardienne de classe mondiale, regardera le match sur les lignes de côté après avoir annoncé sa retraite internationale en janvier.

PHOTO MIKE RIDEWOOD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sophie Schmidt

Les trois joueuses ont mérité les célébrations de mardi, après avoir disputé un total de 672 matchs pour le Canada chez les seniors.

Pour Sinclair, l’attention est gênante si elle est appréciée. L’athlète de 40 ans originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, et meilleure buteuse internationale de tous les temps avec 190 buts, préfère parler sur le terrain.

Soccer Canada indique que Sinclair prendra la parole lors d’une conférence de presse dimanche, en compagnie de Schmidt. La capitaine n’a pas été rendue disponible jeudi, à l’aube du premier duel contre l’Australie, mais sa retraite imminente était le principal sujet de conversation.

L’entraîneuse du Canada, Bev Priestman, qui a dit à ses joueuses au début du camp qu’elles devaient accepter l’émotion du moment, affirme qu’il y a eu une « légèreté » autour de Sinclair.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneuse du Canada, Bev Priestman

« Elle avait cette liberté, a déclaré Priestman. J’ai l’impression qu’elle savoure chaque instant… Mais (l’émotion) est réelle, elle est là et elle va probablement devenir plus réelle à mesure que ce camp se poursuit. »

Sinclair, qui a débuté 312 de ses 329 matchs seniors pour le Canada, a agi à titre de remplaçante lors des matchs amicaux d’octobre contre le Brésil. Elle débutera toutefois son match d’adieu mardi, devant une foule de plus de 41 000 spectateurs, dont d’anciennes coéquipières, amis et membres de la famille, présents au match de Vancouver.

« Le B. C. Place, c’est la soirée de Sinc… Évidemment, c’est la soirée au cours de laquelle l’on s’attendrait à voir, une dernière fois, le capitaine diriger cette équipe », a soutenu Priestman.

L’attaquante Janine Beckie, au camp alors qu’elle se remet d’une blessure au genou, a fait savoir que l’équipe ressent « un mélange de bonheur et de tristesse » pour Sinclair « parce que nous savons tous qu’elle est prête et qu’elle est prête pour ce moment à venir et qu’elle s’est préparée elle-même ».

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Janine Beckie (en rouge)

Contrairement à d’autres, Beckie obtiendra une saison de plus avec Sinclair avec les Thorns de Portland, dans la Ligue nationale de soccer féminin (NWSL).

L’attaquante Nichelle Prince a souligné que l’équipe, connaissant son capitaine, a été prudente pour accorder une attention particulière à Sinclair avant les matchs en Colombie-Britannique.

« Nous tentons simplement de nous concentrer sur les matchs, mais nous savons tous que c’est plus pour Sinc qu’autre chose », a-t-elle déclaré.

Jayde Rivière qualifie ce moment de « doux-amer ».

« Je pense que notre équipe est arrivée à la conclusion qu’aucune d’entre nous n’est prête à la voir partir. Mais nous profitons des derniers jours que nous avons avec elle, a mentionné la défenseure de 22 ans de Manchester United. C’est une légende. Elle est la meilleure de tous les temps, comme tout le monde le dit. Et pour nous, elle est Sincy. Elle est bien plus que ce que vous voyez sur le terrain. Elle est une modèle pour nous en dehors du terrain, donc ça va être vraiment difficile de la voir partir. »

Simi Awujo, une milieu de terrain de 20 ans avec les Trojans de l’Université du Sud de la Californie, essaie également de comprendre le portrait de l’équipe canadienne sans Sinclair.

« Je ne peux pas l’imaginer parce qu’elle est très présente sur le terrain. Et en dehors du terrain aussi. Je me sens chanceuse d’avoir joué avec elle. Et de pouvoir l’appeler ma coéquipière », a conclu Awujo.