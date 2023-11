Le stade B. C. Place

Le B. C. Place sera rebaptisé le Christine Sinclair Place

(Vancouver) Le stade B. C. Place sera rebaptisé le Christine Sinclair Place pour une soirée uniquement, afin de rendre hommage à la capitaine de l’équipe canadienne de soccer féminin qui y disputera son dernier match international en carrière.

La Presse Canadienne

La joueuse âgée de 40 ans originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, mettra un terme à sa carrière internationale en disputant deux matchs chez elle contre l’Australie – d’abord vendredi au Starlight Stadium de Langford, en Colombie-Britannique, puis le 5 décembre à Vancouver.

Sinclair, qui prévoit disputer une dernière saison avec les Thorns de Portland en NWSL, est la meilleure buteuse de l’histoire du soccer féminin avec 190 réussites en 329 présences sur la scène internationale.

PHOTO RON WARD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La joueuse Christine Sinclair âgée de 40 ans originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, mettra un terme à sa carrière internationale en disputant deux matchs chez elle contre l’Australie.

Environ 40 000 billets ont déjà été écoulés pour le match du 5 décembre à Vancouver. Le match à Langford est assuré de se dérouler à guichets fermés.

La joueuse étoile a disputé neuf matchs en carrière au B. C. Place, dont la finale du tournoi de qualification olympique pour la zone Concacaf contre les États-Unis en 2012, le match des quarts de finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre en 2015 et celui contre le Nigéria en avril 2022 – au cours duquel on a officiellement souligné la nouvelle marque de meilleure buteuse établie par Sinclair.