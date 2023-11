(Columbus) Le Crew de Columbus, qui est dirigé par l’ex-entraîneur du CF Montréal Wilfried Nancy, exigera un minimum de 421 $ US (571 $) pour un billet individuel lors du passage de Lionel Messi et de l’Inter Miami la saison prochaine en Major League Soccer.

Associated Press

Les sièges à 421 $ seront situés derrière la ligne des buts, sous le balcon inférieur du Lower.com Field, selon la page web de Ticketmaster liée au site internet de l’équipe de l’Ohio. Ce prix n’inclut pas les autres frais.

Les billets individuels grimpent jusqu’à 746 $ au fur et à mesure qu’on s’approche du milieu du terrain.

Pour l’instant, des billets individuels sont disponibles uniquement pour le match du Crew contre l’Inter Miami à domicile en 2024. La date du match n’a pas été précisée ; l’an dernier, la MLS avait dévoilé son calendrier régulier le 20 décembre.

Le porte-parole du Crew, Rob McBurnett, n’a pas répondu au courriel visant à’obtenir des commentaires.

Les Red Bulls de New York ont offert la semaine dernière un forfait de deux rencontres incluant leur match d’ouverture locale et un duel contre le New York City FC, mais ils avaient précisé en petits caractères que si le match d’ouverture locale impliquait l’Inter Miami, alors le forfait comprendrait plutôt le deuxième match local.

Messi, le capitaine de l’Argentine, championne de la dernière Coupe du monde, s’est joint à l’Inter Miami en juillet. L’attaquant âgé de 36 ans a touché la cible à son premier match en MLS contre les Red Bulls le 26 août, et il a été limité à un but en six matchs dans le circuit Garber. Il a raté six autres matchs en MLS après s’être joint à la formation floridienne.