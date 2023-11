Coupe du monde 2022 Des maillots de Messi bientôt aux enchères

(New York) Un jeu de six maillots revêtus par Lionel Messi lors de l’épopée victorieuse de l’Argentine à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar sera vendu aux enchères en décembre, a annoncé lundi la société Sotheby’s, qui estime leur valeur à plus de 10 millions de dollars.