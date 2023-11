(New York) Un jeu de six maillots revêtus par Lionel Messi lors de l’épopée victorieuse de l’Argentine à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar sera vendu aux enchères en décembre, a annoncé lundi la société Sotheby’s, qui estime leur valeur à plus de 10 millions de dollars.

Agence France-Presse

Les tuniques aux célèbres rayures bleues et blanches ont été portées par la « Pulga » pendant les premières mi-temps des matchs de groupe contre l’Arabie saoudite et le Mexique, puis des 8e contre l’Australie, quarts de finale contre les Pays-Bas, demies contre la Croatie et la finale remportée aux tirs aux buts et au bout du suspense face à la France de Kylian Mbappe.

Avec sept buts et la victoire finale, le capitaine de l’« Albiceleste », 35 ans à l’époque, avait conquis le titre suprême qui manquait à son palmarès, prenant sa revanche sur ses échecs lors des quatre éditions précédentes et s’ouvrant la voie vers un huitième Ballon d’Or, remporté le 30 octobre dernier.

PHOTO SAM ROBLES, AGENCE FRANCE-PRESSE Lionel Messi

Avec ce lot « inestimable », vendu sur l’internet du 30 novembre au 14 décembre, et exposé au public dans le même temps au siège new-yorkais de Sotheby’s, la société espère une vente à « plus de 10 millions de dollars », ce qui en ferait « la collection de souvenirs de sport la plus précieuse jamais vendue aux enchères », selon un communiqué de Sotheby’s.

À titre de comparaison, le maillot le plus cher vendu aux enchères, celui que portait la légende américaine du basketball Michael Jordan lors de la finale de son dernier titre en NBA avec les Bulls de Chicago en 1998, était parti pour 10,1 millions de dollars en septembre 2022.

Maillots de Babe Ruth, la légende américaine du baseball, de Kobe Bryant, la vedette des Lakers de Los Angeles tragiquement décédée, ou de Diego Maradona, le marché des articles de sport de collection attire de plus en plus d’acheteurs et les maisons d’enchères comme Sotheby’s se sont lancées sur ce créneau pour se diversifier et se donner un coup de jeune.

Témoin de cet engouement, les maillots de Messi sont consignés par la société américaine AC Momento, qui exploite une application mobile pour les fans de sport et « s’associe à des athlètes de haut niveau pour les aider à gérer leurs collections de souvenirs portés lors des matchs », explique Sotheby’s.

Toujours selon la maison d’enchères, « une partie des recettes de la vente sera reversée au projet UNICAS, mené par l’hôpital pour enfants Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelone avec le soutien de la Fondation Leo Messi, afin de répondre aux besoins des enfants souffrant de maladies rares ».