« Oui, il va y avoir une période de transition. Mais pas maintenant. »

Selon Mauro Biello, il faut encore attendre un peu avant d’introduire de nouveaux visages dans l’équipe canadienne et les préparer pour la Coupe du monde de 2026. C’est pourquoi Mathieu Choinière, Joel Waterman et d’autres candidats de la relève n’ont pas été convoqués pour la « très importante » fenêtre internationale de novembre.

Samuel Piette, lui, y est. C’est que le Canada va disputer, contre la Jamaïque à Kingston et à Toronto les 17 et 21 novembre, non seulement sa place en demi-finales de la Ligue des nations de la CONCACAF, mais aussi sa qualification pour la Copa América, qui se tiendra aux États-Unis à l’été 2024.

Ces matchs seront cruciaux, donc. Et Biello estime qu’il aura besoin d’une équipe « qui a vécu ces moments-là, qui a une certaine expérience dans ce type de match, avec cette pression de gagner ».

Qui plus est, la fin de saison hâtive du CF Montréal a joué en la défaveur de Choinière. Le sélectionneur par intérim du Canada a choisi d’y aller avec le milieu Mark-Anthony Kaye, qui n’a pas connu une saison aussi haute en couleur que celle du Québécois. Mais Kaye a le mérite d’être encore actif et de jouer des matchs importants en séries avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

« Mathieu s’est blessé en sortant du match au Japon, justifie-t-il. Il n’a pas joué le dernier match avec Montréal. Et malheureusement, ils ont arrêté les entraînements collectifs. […] Pour moi, c’était important de ne pas avoir trop de joueurs qui ne sont pas dans le rythme, qui n’ont pas joué depuis cinq, six semaines. »

« Ça ne veut pas dire que Mathieu ne sera pas là dans le futur. C’est un joueur qu’on suit de très près. […] Il va y avoir des occasions pour lui l’année prochaine, ça c’est sûr. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Mathieu Choinière

« C’est un processus »

Les convocations de Kaye, de Jonathan Osorio et de Lucas Cavallini, notamment, en ont fait réagir plusieurs. Ces deux joueurs ont connu une année 2023 en dents de scie, mais obtiennent quand même un très convoité rappel. On est loin d’une révolution post-John Herdman, maugréent les détracteurs sur les réseaux sociaux.

Milan Borjan en est un autre qui devra bientôt céder sa place à Maxime Crépeau ou Dayne St. Clair devant le filet canadien. Mais lui aussi conserve sa place ici. La fameuse « fraternité » qui a qualifié l’unifolié à la Coupe du monde 2022, et qui est allée au Qatar, aura donc encore son mot à dire dans les succès des Rouges.

« Nous sommes dans une situation délicate de transition, souligne Biello. Les transitions se font graduellement. Tu ne peux pas juste retrancher un joueur en disant qu’il est trop vieux ou trop jeune. Pendant cette période, les jeunes doivent prouver qu’ils sont meilleurs et prêts à occuper ce rôle. C’est un processus. »

Biello dit « porter son regard » en priorité vers ces matchs aller-retour en quarts de finale de la Ligue des nations. Le Canada prendra part aux demi-finales – et à la Copa América – s’il l’emporte au total des buts après les deux matchs.

Ensuite, et si Biello est confirmé dans son poste en 2024, viendront les expérimentations.

Mais pour l’instant, l’entraîneur a accès à une formation en santé et complète. Il pourra même compter sur le retour de Stephen Eustáquio, son as au milieu de terrain qui connaît de très bons moments avec le FC Porto. Eustáquio avait raté de justesse le rassemblement au Japon, blessé. Le rapide ailier Tajon Buchanan sera aussi de la partie après son absence en terres nipponnes.

En audition

On l’a mentionné brièvement plus haut : oui, Mauro Biello est toujours en audition pour le poste d’entraîneur-chef. Son premier match à la barre de l’équipe a été compliqué. Autant au chapitre du résultat – une défaite de 4-1 contre le Japon – que dans l’organisation de la rencontre. Il n’avait eu qu’une journée et demie de camp d’entraînement avec ses joueurs, après un long voyagement jusqu’en Asie. Difficile de juger de ses aptitudes là-dessus.

Il aura cette fois-ci un peu plus de temps avec ses hommes. Songe-t-il quand même à son avenir avec la sélection ?

« Je suis dans cette position pour faire un travail, convient la légende de l’Impact. J’ai sélectionné des joueurs qui, je pense, vont nous aider à gagner et à nous qualifier. À la fin, c’est ça, mon travail. »