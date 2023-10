Christine Sinclair a publié jeudi soir, sur son compte Instagram, une vidéo d’une paire de crampons accrochée à un poteau. La vidéo, très courte, montre ensuite la feuille d’érable, le numéro de Sinclair ainsi que sa signature. Des images qui laissent sous-entendre que l’heure de la retraite a sonné pour la légende internationale…

Le statut de Sinclair avec l’équipe nationale féminine est au cœur de l’actualité dans le monde du soccer ces derniers jours. « C’est la question qui préoccupe tout le monde », disait d’ailleurs l’entraîneuse-chef du Canada, Bev Priestman, mercredi.

Sinclair, attaquante la plus prolifique de l’histoire, a été rappelée pour les deux matchs amicaux contre le Brésil, qui seront disputés à Montréal et à Halifax, les 28 et 31 octobre.

« Ce que je peux confirmer, c’est qu’elle est sélectionnée et disponible pour ce camp, a indiqué Priestman. On a eu des conversations confidentielles à propos de son avenir. Je ne pense pas que c’est à moi d’en communiquer les détails. »

Comme la publication Instagram est très vague, il est impossible de savoir quand exactement l’athlète de 40 ans prévoit accrocher ses crampons. Prendra-t-elle part à deux derniers matchs avec l’équipe canadienne ? À suivre.