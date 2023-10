Après avoir mené le Canada à la conquête de médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en août 2021, la capitaine Christine Sinclair a pris conscience de quelque chose.

Neil Davidson La Presse Canadienne

« Après Tokyo, au plus profond de moi, je savais que je ne voulais pas me rendre à Paris, a-t-elle évoqué, en référence aux Jeux de Paris en 2024. La façon dont ça s’est terminé aux Jeux olympiques de Tokyo, ça ne pouvait être mieux.

« Je voulais tenter ma chance une dernière fois en Coupe du monde, parce que je croyais sincèrement que nous avions une chance de l’emporter et que nous n’avions pas connu de succès dans ce tournoi depuis très longtemps », a-t-elle ajouté.

Mais ça ne s’est pas concrétisé. Le Canada a été éliminé rapidement l’été dernier en Australie, étant incapable de sortir de la phase de groupes lors de la sixième – et dernière – participation de Sinclair.

Ça n’était pas la fin espérée.

Sinclair a donc poursuivi ses activités, permettant au Canada de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris le mois dernier, après avoir joué pendant 35 minutes lors du match retour qui a consolidé la victoire de 4-1 au total des buts contre la Jamaïque. La joueuse âgée de 40 ans originaire de Burnaby, en C.-B., a donc décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à la fin de 2023.

« Je peux m’asseoir et me dire que j’ai littéralement tout fait et tout donné ce que j’avais à cette équipe nationale depuis l’âge de 16 ans, a-t-elle confié à La Presse Canadienne. Je n’ai aucun remords, sachant tout ce que j’ai fait et tout le travail que j’y ai mis… Je sais que j’ai tout fait, pendant aussi longtemps que j’ai pu. Et cette équipe sera entre bonnes mains pour l’avenir. »

Même si elle a mis un terme à sa carrière internationale, Sinclair prévoit disputer une dernière saison avec les Thorns de Portland, dans la NWSL, la saison prochaine.

Sinclair, la meilleure buteuse de l’histoire du soccer féminin avec 190 réussites en 327 présences sur la scène internationale, devrait disputer quatre autres matchs avec le Canada. Elle devrait participer aux deux matchs amicaux qui se dérouleront plus tard ce mois-ci contre le Brésil (no 9) – au stade Saputo le 28 octobre et le 31 à Halifax.

Soccer Canada devrait ensuite annoncer la tenue de deux autres matchs au pays un peu plus tard cette année, quelque part entre le 27 novembre et le 6 décembre. Une source a révélé qu’un de ces matchs devrait avoir lieu à Vancouver contre l’Australie (no 11). L’autre match devrait être présenté dans le même secteur, contre le même adversaire.

Le parcours d’une grande

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sinclair est depuis longtemps le visage du soccer canadien, un talent de classe mondiale avec des valeurs familiales. Peu encline à rechercher les feux de la rampe, c’est sur le terrain qu’elle fait le plus parler d’elle.

Ces quatre matchs à domicile permettront à Sinclair de faire ses adieux en ses terres.

« Cela a rendu ma décision très facile, a-t-elle expliqué. En jouant pour l’équipe nationale aussi longtemps que je l’ai fait, nous n’avons pas eu l’occasion de jouer souvent à domicile… Ce sera spécial pour moi. »

Sinclair est manifestement en paix avec sa décision.

« Pour moi, c’est juste une question de temps. J’ai commencé à penser à partir en vacances, à passer du temps avec ma famille, à aller dans mon chalet – il y a cinq ans, cela ne m’aurait jamais traversé l’esprit. Mais en même temps, cela m’excite de jouer professionnellement (pour Portland), tout en ayant une seule chose sur laquelle me concentrer. J’ai eu l’impression que c’était le bon moment. »

Sinclair est depuis longtemps le visage du soccer canadien, un talent de classe mondiale avec des valeurs familiales. Peu encline à rechercher les feux de la rampe, c’est sur le terrain qu’elle fait le plus parler d’elle.

Sinclair a également aidé l’équipe canadienne à créer un environnement qui accueille les jeunes et les moins jeunes – et tout ce qui se trouve entre les deux. D’ailleurs, elle aimerait se lancer dans l’entraînement après avoir pris sa retraite définitive, mais pas en tant qu’entraîneur-chef.

« Cela me semble horrible et stressant et ne m’intéresse pas pour l’instant, dit Sinclair en riant. Mais l’idée d’être entraîneur d’une unité spécifique, comme les attaquantes par exemple, est quelque chose qui m’intéresse.

« Mais en même temps, quand j’arrêterai de jouer pour de bon, je sais que j’aurai beaucoup d’opportunités et d’options. »

Sinclair a fait ses débuts chez les seniors à 16 ans – elle était alors la plus jeune joueuse de l’histoire du Canada – en mars 2000, lors d’une défaite 4-0 contre la Chine à l’Algarve Cup. Elle a marqué son premier but deux jours plus tard, lors de sa deuxième sortie chez les seniors, en battant la gardienne vedette Bente Nordby lors d’une défaite 2-1 contre la Norvège.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Christine Sinclair, la meilleure buteuse de l’histoire du soccer féminin avec 190 réussites en 327 présences sur la scène internationale, devrait disputer quatre autres matchs avec le Canada. Elle devrait participer aux deux matchs amicaux qui se dérouleront plus tard ce mois-ci contre le Brésil (no 9) – au stade Saputo le 28 octobre et le 31 à Halifax.

Sinclair a battu le record mondial de 184 buts d’Abby Wambach le 29 janvier 2020, en inscrivant son deuxième but lors d’une victoire 12-0 sur Saint-Kitts-et-Nevis au Championnat féminin de qualification olympique de la CONCACAF.

Sinclair a participé à quatre Jeux olympiques, menant notamment l’équipe à la médaille de bronze en 2016 à Rio de Janeiro.

Son triplé lors de la défaite 4-3 après prolongation contre les États-Unis en demi-finale à Londres en 2012 reste aussi un souvenir indélébile pour beaucoup. Après la défaite, elle a rassemblé ses coéquipières abattues dans les vestiaires. Un discours rare de la part de la capitaine.

« Je pense que les meilleurs leaders ne parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent, les gens écoutent », a dit John Herdman, alors entraîneur de l’équipe féminine.

« Je suis émue chaque fois que je pense à ce discours », a ajouté la gardienne de but Erin McLeod.

Les Canadiennes ont battu la France 1-0 dans le match pour la médaille de bronze grâce à un but de Diana Matheson dans les arrêts de jeu.