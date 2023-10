L’entraîneuse de l’équipe canadienne de soccer féminin Bev Priestman a sélectionné la gardienne de but québécoise des Hurricanes de l’Université de Miami Mélissa Dagenais en vue des matchs amicaux contre le Brésil plus tard ce mois-ci.

Neil Davidson La Presse Canadienne

L’étudiante originaire de Saint-Hubert a signé le 13e jeu blanc de sa carrière samedi dans le match nul de 0-0 des Hurricanes contre l’Université North Carolina State. Dagenais a effectué trois arrêts pour porter son total en carrière dans les rangs universitaires américains à 249 – le quatrième plus haut total de l’histoire du programme.

Dagenais se joindra donc à la gardienne no 1 Kailen Sheridan et à ses collègues Sabrina D’Angelo et Lysianne Proulx au sein de la formation de 26 joueuses qui prendront part aux matchs du 28 octobre au stade Saputo et du 31 au Wanderers Ground de Halifax.

Le Brésil est classé neuvième au monde, tout juste devant le Canada, champion olympique en titre. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Parmi les joueuses expérimentées qui ont été retenues pour ces duels se trouvent la capitaine Christine Sinclair, Kadeisha Buchanan, Jessie Fleming, Julia Grosso, Jordyn Huitema, Ashley Lawrence, Adriana Leon, Nichelle Prince, Shelina Zadorsky et Quinn, qui ne porte qu’un seul nom.

Le Canada, porté par les filets de Vanessa Gilles et Evelyne Viens, a blanchi le Brésil 2-0 lors de leur dernier affrontement, survenu en février à Nashville dans le cadre de la Coupe SheBelieves.

Formation du Canada

Gardiennes de but : Mélissa Dagenais, Université de Miami ; Sabrina D’Angelo, Arsenal (Angleterre) ; Lysianne Proulx, Melbourne City (Australie) ; Kailen Sheridan, Wave de San Diego (NWSL).

Défenseuses : Kadeisha Buchanan, Chelsea (Angleterre) ; Gabrielle Carle, Spirit de Washington (NWSL) ; Sydney Collins, Courage de la Caroline du Nord (NWSL) ; Vanessa Gilles, Olympique Lyonnais (France) ; Ashley Lawrence, Chelsea (Angleterre) ; Jayde Riviere, Manchester United (Angleterre) ; Jade Rose, Université Harvard ; Bianca St-Georges, Red Stars de Chicago (NWSL) ; Shelina Zadorsky, Tottenham (Angleterre).

Milieux de terrain : Marie-Yasmine Alidou, SL Benfica (Portugal) ; Jessie Fleming, Chelsea (Anlgeterre) ; Julia Grosso, Juventus de Turin (Italie) ; Quinn, Reign de Seattle (NWSL) ; Emma Regan, HB Koge (Danemark).

Attaquantes : Jordyn Huitema, Reign de Seattle (NWSL) ; Cloé Lacasse, Arsenal (Angleterre) ; Adriana Leon, Aston Villa (Angleterre) ; Nichelle Prince, Dash de Houston (NWSL) ; Deanne Rose, Leicester City (Angleterre) ; Christine Sinclair, Thorns de Portland (NWSL) ; Olivia Smith, Sporting CP (Portugal) ; Evelyne Viens, AS Rome (Italie).