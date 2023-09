La présence de Lionel Messi avec l’Inter Miami en finale de la Coupe des États-Unis mercredi soir contre le Dynamo de Houston est toujours incertaine.

Tim Reynolds Associated Press

Le détenteur de sept Ballons d’Or en carrière a été remplacé en première demie du match du 20 septembre contre le Toronto FC en raison d’un malaise à une jambe, et il n’a pas pris part à la rencontre qui s’est conclue 1-1 contre Orlando City dimanche. C’était le troisième match qu’il manquait au moins en partie – deux avec le club floridien, un autre avec son pays – au cours des deux dernières semaines.

Messi n’a pas pris part à la portion de la séance d’entraînement à laquelle pouvaient assister les journalistes mardi. L’entraîneur-chef de l’Inter Miami, Gerardo « Tata » Martino, a indiqué pendant la conférence de presse qui a suivi la séance d’entraînement à Fort Lauderdale qu’aucune décision n’avait été prise quant à sa participation mercredi soir.

La nature de la blessure de Messi demeure mystérieuse. La fatigue a d’abord été évoquée pour justifier son absence, puis Martino a éventuellement déclaré la semaine dernière que son malaise découlait de tissus cicatriciels provenant d’une blessure préalable. Messi a tenté de s’étirer à plusieurs reprises pendant le match du 20 septembre, comme s’il souffrait d’une douleur musculaire.

L’Inter Miami est toujours impliqué dans la course aux éliminatoires de la MLS et doit disputer trois matchs au cours des prochains jours. Le club floridien accueillera le New York City FC samedi, visitera le Fire de Chicago le 4 octobre et recevra le Cincinnati FC le 7.

Martino a indiqué qu’une décision au sujet de la présence de Messi pour ces prochains matchs sera prise après mercredi.

Messi – qui empochera entre 125 et 150 millions US au cours de son contrat de deux saisons et demie avec l’Inter Miami – a pris part à 12 matchs jusqu’ici. La plupart d’entre eux se sont déroulés en Coupe des Ligues et en Coupe des États-Unis. Il a inscrit 11 buts et récolté huit mentions d’aide, en plus d’avoir ajouté un but et deux mentions d’assistance en quatre matchs de MLS.

Les billets disponibles en revente en vue du match de mercredi soir (la mise en vente a été lancée par l’équipe mardi matin, même si on ignore toujours si Messi sera en mesure de jouer) valent entre 170 et 5000 $ l’unité.

Messi a décroché un 44e titre majeur en carrière lorsqu’il a permis à l’Inter Miami de remporter le trophée de la Coupe des Ligues, ce qui constituerait un record.