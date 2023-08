Il s’en est passé des choses au Québec depuis le 26 juillet. Les vedettes du tennis — ainsi que la pluie — ont pris d’assaut l’Omnium Banque Nationale, Hydro-Québec a étudié la possibilité de relancer Gentilly-2 et Metallica a enflammé le Stade olympique à deux reprises. Or, une chose qui n’est pas arrivée entretemps : le moindre match du CF Montréal.

Et pourtant l’équipe est en plein cœur de son calendrier 2023. Toutefois, une élimination hâtive en Coupe des Ligues — ce nouveau tournoi estival qui doit dynamiser la saison ou accessoirement mousser l’arrivée de Lionel Messi en MLS — l’a placée dans un tel scénario. Mais voilà qu’après 25 jours de repos, l’Impact reprendra enfin le collier.

Le défi sera de taille. Dimanche, les hommes d’Hernán Losada seront en visite à Toronto pour y affronter les rivaux historiques.

Il ne faut cependant pas se leurrer, ce n’est pas parce que le Toronto FC s’annonce comme un adversaire menaçant. Loin de là. Même s’ils devraient pouvoir compter sur Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, les Torontois devront composer sans leur gardien vedette Sean Johnson et avec le départ du joueur le plus performant de l’équipe cette saison, Richie Laryea. En fait, l’équipe du Haut-Canada prend le dernier rang du circuit pour le classement de point par match.

Aussi, lors des deux affrontements entre les clubs, Montréal est sorti vainqueur. Donc sans être concierge, Samuel Piette a déjà le balai entre les mains.

« C’est un match piège, a-t-il concédé vendredi avant le duel. Mais si on fait ce qu’on a faire, on va être corrects. »

Ce qui s’avère comme le réel enjeu, c’est d’être au sommet de son art dès la reprise.

Une précieuse pause pour de précieux points

« À partir de maintenant, chaque point a une importance capitale », a lancé Losada lors de la disponibilité média de vendredi. Naturellement tous les points sont cruciaux, mais avec 11 matchs à faire au calendrier, l’importance des résultats ne fait qu’augmenter exponentiellement.

Surtout compte tenu de la place du Bleu-blanc-noir dans le classement actuel. Les Montréalais ont un seul point de retard sur la neuvième et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Ils ont toutefois ce fameux match en main.

Alors avant d’entrer dans cette dernière ligne droite, la pause a permis au CFM de travailler sur certains aspects du jeu. Piette a donc fait une liste détaillée.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Piette

D’abord, « on a beaucoup travaillé sur le dernier tiers, puisque c’est surtout ce qui nous cause des problèmes en ce moment », a-t-il fait remarquer.

Ensuite, « on s’est aussi assuré de rester aussi fiables défensivement. Je crois qu’on s’est grandement améliorés pour contrer les centres et marquer les joueurs dans la surface de réparation ».

Et finalement ? « Sur notre réaction quand on perd le ballon. Parfois on est un peu trop lents ou hésitants quand on le perd. On veut suffoquer l’adversaire dès que l’on perd le ballon. »

On peut donc conclure que ce fut assez productif du côté montréalais dans les derniers jours finalement. Un constat que l’instructeur partage, mais de façon un peu timide.

« C’était une bonne pause, mais évidemment on a manqué de matchs de compétitions, a relaté Losada. On a organisé plusieurs matchs 11 contre 11 et même une fois on a joué contre les U-23. […] Par contre, ce ne sont pas de vrais matchs de compétitions et on souhaite ne pas être pénalisés pour ça. Évidemment Toronto est dans la même situation que nous.

« Mais même si c’était un peu long, on a profité de ça. »

Les Torontois n’ont qu’à bien se tenir.