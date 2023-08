Retour du soccer européen

Comment impressionner ses collègues à la machine à café

Ce vendredi, c’est le début de la saison favorite des férus du ballon rond, celle où il est possible de se lever à 7 h, un dimanche matin, pour regarder un doux affrontement entre Burnley et Crystal Palace. C’est aussi la période de l’année où le calendrier des championnats européens chevauche celui de la MLS. Tour d’horizon des cinq grands championnats européens et de leurs intrigues.