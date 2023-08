Harry Kane a une grande décision à prendre.

Steve Douglas Associated Press

Le capitaine de l’Angleterre doit choisir entre demeurer à Tottenham, le club anglais où il évolue depuis 2004, ou passer au géant allemand du Bayern Munich.

Les deux clubs auraient convenu d’un accord au sujet du transfert de Kane pour plus de 100 millions d’euros (plus de 147 millions CAN) et c’est maintenant à l’attaquant de décider.

Aucun des deux clubs n’a encore officiellement commenté l’entente de principe. Tottenham a précédemment indiqué que Kane n’était pas à vendre, mais les discussions avec le Bayern sont en cours depuis quelques semaines.

Kane, deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League avec 213 buts, amorce la dernière année de son contrat avec les Spurs et pourrait quitter à titre de joueur autonome en 2024. Cela ajoute à la pression sur Tottenham de le vendre cet été si le club souhaite obtenir rétribution pour son joueur étoile.

Le Londonien a atteint la finale de la Ligue des Champons avec Tottenham en 2019, mais il n’a jamais soulevé un trophée majeur avec le club, dont la progression s’est embourbée. Une huitième place en premier League la saison dernière a empêché l’équipe de se qualifier pour les compétitions continentales.

Le triple meilleur buteur de la ligue anglaise pourrait s’avérer la clé de la relance du Bayern, qui a perdu sa principale menace au centre avec le départ de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone la saison dernière.

Le Bayern a eu besoin du différentiel pour devancer le Borussia Dortmund au sommet de la Bundesliga après une saison turbulente, au cours de laquelle son meilleur buteur a été Serge Gnabry, avec 14 succès. Il y a deux ans, Lewandowski avait inscrit 41 buts.

Si Kane accepte le transfert, il s’agira également d’un moment symbolique pour la sélection anglaise, dont les joueurs sont plutôt réticents à quitter les richesses de la Premier League.

Aucun capitaine anglais n’a joué pour un club à l’extérieur du pays depuis David Beckham, qui s’alignait avec le Real Madrid en 2006. Lors de son dernier, match à la suite du retrait du milieu du Real Jude Bellingham pour blessure, le onze partant était composé uniquement de joueurs du mythique circuit anglais.

Le nom de Kane a longtemps été lié à Manchester United. Le club a toutefois opté pour une option plus jeune en Rasmus Hojlund, qui a rejoint le club pour 64 millions de livres (110 millions CAN) la semaine dernière.

Tottenham doit lancer sa saison ce dimanche, à Brentford.

Le journaliste de l’Associated Press James Ellingworth a contribué à cet article de Düsseldorf, en Allemagne.