Lindsey Horan célèbre le premier but du tournoi des États-Unis, le seul de la rencontre pour l’équipe américaine.

PHOTO ALYSA RUBIN, ASSOCIATED PRESS

Les États-Unis et les Pays-Bas font match nul 1-1

(Wellington) Lindsey Horan, qui n’avait pas apprécié se faire renverser par Danielle Van de Donk quelques minutes plus tôt, a marqué le but égalisateur pour les États-Unis, en deuxième demie, et ceux-ci ont fait match nul 1-1 contre les Pays-Bas, jeudi, à la Coupe du monde féminine de soccer.

Anne M. Peterson Associated Press

Les Hollandaises ont marqué le premier but du match lorsque Jill Roord a touché le fond du filet en première demie. Les Américaines sont toutefois invaincues à leurs 19 dernières parties grâce au but de Horan.

Horan a marqué de la tête à la 62e minute de jeu, sur un coup de pied de coin. Pour l’athlète, il s’agissait d’un 29e filet sur la scène internationale, un quatrième à la Coupe du monde et son deuxième de suite dans le tournoi.

Avant même que le ballon ne traverse la ligne des buts, l’expression dans le visage de Horan montrait qu’elle savait qu’elle allait marquer.

La rencontre était une reprise de la finale de la Coupe du monde féminine de soccer 2019, que les Américaines ont gagné 2-0, à Lyon en France. Il s’agissait d’un deuxième titre de suite pour les États-Unis, ainsi qu’un quatrième au total.

Le but de Roord est passé entre les jambes de Horan, avant de pénétrer le filet à la 17e minute de jeu.

PHOTO ANDREW CORNAGA, ASSOCIATED PRESS Jill Roord (à gauche) festoie après avoir marqué le seul but de son équipe du match.

Dominique Janssen a obtenu une belle chance de marquer de loin dans la 29e minute, mais la gardienne américaine Alyssa Naeher a sauté et le ballon a contourné la barre transversale.

C’était seulement la sixième fois en 52 Coupes du monde que les Américaines rentraient au vestiaire en tirant de l’arrière à la mi-temps.