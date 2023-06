Chine

Le partisan ayant pénétré sur le terrain pour saluer Messi arrêté et interdit d’entrée au stade

(Pékin) La police chinoise a indiqué vendredi avoir arrêté un supporter qui a été ensuite interdit de stade pour un an pour avoir pénétré sur le terrain, lors du match entre l’Argentine et l’Australie jeudi, et brièvement fait une accolade à Lionel Messi.