« Sentiment mitigé, on a une série catastrophique au début de saison, on repart sur une série mitigée avec une défaite en finale, donc forcément aujourd’hui on a pas trop le sourire. […] Il faut qu’on soit un peu plus constant et qu’on contrôle un peu plus nos matchs », a déclaré Rudy Camacho, défenseur du CF Montréal.

(Montréal) C’est sous un temps frais et grisâtre que les joueurs du CF Montréal ont fait leur retour à l’entraînement ce vendredi au Centre Nutrilait, et l’atmosphère au sein du groupe était en raccord avec la météo. En effet, les stigmates de la défaite de 2-1 en finale de la Coupe des Voyageurs, mercredi, contre les Whitecaps de Vancouver sont encore perceptibles.

Alvin Lawson Tychus La Presse Canadienne

Rudy Camacho, défenseur du CF Montréal, nourrit quelques regrets sur le début de saison de l’équipe, et sur cette finale perdue.

« Sentiment mitigé, on a une série catastrophique au début de saison, on repart sur une série mitigée avec une défaite en finale, donc forcément aujourd’hui on a pas trop le sourire. […] Il faut qu’on soit un peu plus constant et qu’on contrôle un peu plus nos matchs.

« L’arbitre ne voit pas la main sur le but (en finale), ça nous plombe un peu, alors qu’on gardait nos chances de pouvoir gagner, a-t-il ajouté. Y’a pas de VAR, on le savait, donc il ne fallait pas compter sur l’arbitre. C’était à nous de contrôler notre match un peu mieux, et on ne l’a pas fait, donc on peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. »

Jonathan Sirois, auteur de parades héroïques pendant la rencontre, a malheureusement été coupable d’une bévue qui a amené l’ouverture du score dans la finale. Cependant, il explique que malgré cette erreur, son implication dans la partie était toujours intacte.

« Quand ça arrive, c’est sûr que ça met un coup au moral, mais je savais qu’il restait pas mal de temps, donc il fallait que je conserve les gars dans la partie. On avait toujours une chance. C’était ma mentalité après le but, me remettre rapidement dedans, et essayer de faire des arrêts importants. »

Les joueurs d’Hernan Losada ont procédé à un entraînement léger, afin de ménager les organismes après cette finale intense jusqu’à la dernière seconde. Cependant, Losada espère quand même terminer cette longue série de la meilleure des manières contre Minnesota United samedi soir.

« C’est une défaite difficile à gérer. Mais il n’y a pas de regrets, parce qu’on a donné absolument tout jusqu’à la dernière minute, a dit l’entraîneur. On a donné beaucoup d’énergie et d’efforts dans cette série de cinq semaines, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. J’espère récupérer tout le monde (contre Minnesota United), et on va tout faire pour faire un beau match (samedi) à domicile, devant nos partisans, avec les nouveaux maillots. »

Messi anime les discussions

Dans la même période que la finale, une nouvelle a fait trembler la MLS : l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami. Une nouvelle qui réjouit son compatriote, Losada.

« Ça fait du bien pour la MLS, pour tout ce que Messi peut donner. Ça va faire grandir encore plus le soccer. Je suis content du grand pas qu’a fait la MLS, une ligue très professionnelle. Chaque année, de très bons joueurs viennent améliorer la ligue. Ça fait du bien ! »

« (Messi) ça reste un grand joueur, c’est cool de jouer contre ce genre de joueur, s’est exclamé Camacho. On verra où je serai la saison prochaine, et j’espère avoir cette opportunité. »

Samuel Piette était également présent à l’entraînement, mais s’entraînait seul. L’entraîneur du Bleu-blanc-noir a confié qu’il ne connaissait pas encore sa possible date de retour sur les terrains. Pour l’instant, le CF Montréal veut finir sur une bonne note contre Minnesota United avant un repos bien mérité.