(Montréal) La fatigue physique et mentale s’est accumulée au sein du CF Montréal au cours des dernières semaines, mais quoi de mieux qu’une finale pour donner un regain d’énergie ?

Simon Servant La Presse Canadienne

On sentait venir cette séquence de 11 matchs en 36 jours comme un putois en santé. Maintenant que le dernier droit est commencé, il serait normal pour les joueurs de penser à la semaine de congé qui arrive après le match de samedi soir. Ils ont toutefois d’autres plans en tête.

Le Bleu-blanc-noir a effectué un arrêt éclair à Montréal pour une séance d’entraînement au Centre Nutrilait, lundi, avant de prendre la route de Vancouver pour y disputer la finale du Championnat canadien, mercredi.

À l’enjeu pour le CF Montréal : la possibilité de soulever la coupe des Voyageurs pour la 12e fois de son histoire en plus d’obtenir une place dans la Ligue des Champions de la Concacaf en tant que meilleure équipe au Canada. Ce sont là deux récompenses qui font rapidement oublier la fatigue des dernières semaines.

« C’est une grande occasion pour nous. Ça représente beaucoup pour nous de gagner ce trophée, de savoir que nous sommes la meilleure équipe au pays pour cette année. Tout le groupe est motivé et nous sommes prêts pour cette finale », a indiqué le milieu de terrain Mathieu Choinière.

« C’est le match le plus important de ma carrière, a ajouté le gardien Jonathan Sirois. C’est une opportunité immense d’aller jouer dans la Ligue des Champions de la Concacaf. Ça nous permet de disputer des matchs avec une ambiance incroyable et de créer des moments mémorables, comme nous l’avons fait par le passé. »

Choinière et Sirois n’ont pas vraiment eu l’occasion de reprendre leur souffle au cours de cette difficile séquence qui s’est amorcée au début du mois de mai. Ils ont tous deux obtenu le départ lors des huit premiers matchs, avant de recevoir un congé bien mérité samedi. Les deux Québécois devraient toutefois retrouver leur place dans la formation mercredi.

Leur rendement pendant cette séquence témoigne de l’efficacité avec laquelle les entraîneurs et le personnel médical de l’équipe ont travaillé ensemble afin de s’assurer que chaque joueur puisse offrir le maximum, tout en ayant le temps nécessaire pour se reposer et récupérer.

« C’est la charge de travail élevée la plus difficile que j’ai eue au cours de ma carrière, mais je me sentais bien pendant tous les matchs, a fait savoir Choinière. Le personnel a bien fait les choses pour que tous les joueurs arrivent en forme aux parties. Après les matchs, il y a toujours une période de 48 heures au cours de laquelle nous sommes plus fatigués, mais le personnel nous a donné une bonne récupération et des massages pour retrouver notre forme. »

L’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, savait ce qu’il faisait samedi soir, lorsqu’il a pris la décision de reposer la majorité de ses joueurs réguliers. Ses actions ont suivi son discours pendant le Championnat canadien : c’est un tournoi très important à ses yeux, et même plus qu’un match de la MLS.

Dès le premier match du Championnat canadien, contre le Vaughan Azzurri, Losada avait utilisé un 11 compétitif. Il a continué sur cette voie en quarts de finale, contre le Toronto FC, et en demi-finale, face au Forge FC.

L’Argentin a donné de bonnes minutes à plusieurs joueurs moins utilisés dans un revers de 3-0 contre l’Union à Philadelphie, samedi. Il espère que ce soit suffisant pour que ses joueurs de confiance puissent une fois de plus vider le réservoir, à Vancouver.

« Je m’attends à 100 % d’énergie de la part des joueurs reposés à Philadelphie. C’est sûr qu’avec le voyagement, toute la série de matchs précédente et le fait que nous affrontons une équipe qui a joué ses deux parties à domicile, le programme n’est pas le meilleur pour nous. Il y a cependant beaucoup de résilience, d’unité et de volonté dans ce groupe. Nous allons tout tenter pour rester compétitifs », a déclaré Losada.

Ces dernières semaines, les entraînements ont souvent été plus légers pour économiser les énergies. Il n’était pas rare de voir des joueurs utilisés dans les matchs s’échauffer à l’écart du groupe et participer à des exercices moins soutenus.

Losada s’attend à ce que les semaines moins chargées lui permettent de nouveau de prodiguer des conseils plus techniques à l’ensemble du groupe.

« Lors des prochains entraînements, nous allons diriger notre attention vers la passe finale, la passe décisive et le travail dans le dernier tiers. C’est ce qui est le plus difficile dans le football et ce sont des choses à améliorer. Il faut élever l’efficacité et tenter de créer plus d’occasions que celles créées jusqu’à maintenant », a-t-il conclu.