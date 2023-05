L’ascension de Nadège Akamse s’est produite par étapes. Une marche à la fois, à coup de conseils et d’apprentissages.

Après plus de 10 années comme entraîneuse adjointe de l’équipe féminine de soccer des Carabins de l’Université de Montréal, elle a pris les rênes de l’équipe à titre intérimaire l’hiver dernier. Ses efforts ont été reconnus la semaine dernière lorsqu’elle a décroché le poste permanent, devenant au passage la quatrième entraîneuse-chef de l’histoire du programme.

« C’était facile de poursuivre, mais maintenant le vrai travail va commencer », a-t-elle lancé au cours d’une entrevue téléphonique avec La Presse.

Toutefois, avant d’aller plus loin, elle a tenu à évacuer toute sorte de discours concernant son embauche : « Je ne suis pas ici parce que je suis noire ou parce que je suis une femme. » Certes, elle sera la seule femme à piloter un club de soccer universitaire québécois la saison prochaine, mais elle a obtenu le poste grâce à ses qualités, a-t-elle rappelé.

Je vais pouvoir mettre au profit de l’équipe toutes mes qualités. Que ce soit sur les plans technique, tactique ou relationnel. C’est pour ça que j’ai été choisie. Nadège Akamse, entraîneuse-chef des Carabins

Elle a cependant tenu à saluer « l’ouverture » des dirigeants des Carabins et ce « pas vers l’avant ». Son succès, toutefois, est attribuable aux conseils de son prédécesseur, Kevin McConnell.

Une élève de McConnell

Le rôle d’entraîneuse adjointe d’Akamse est arrivé après six saisons comme joueuse, de 2004 à 2010. C’est McConnell, son entraîneur de l’époque, qui lui a demandé de rejoindre son équipe d’instructeurs.

« J’étais déjà une passionnée du foot, mais je crois qu’au travers de nos discussions, il a peut-être décelé quelque chose. Cette fibre d’entraîneur. Et c’est pour ça qu’il a fait appel à moi », a-t-elle noté.

Une fois en poste, elle est devenue la dauphine de McConnell. Ce dernier, qu’elle a qualifié de « génie », lui a transmis ses connaissances.

« J’ai senti l’appui de Kevin dans ses discours, a-t-elle expliqué après sa nomination. Il me laissait beaucoup de place dans le bureau et dans la gestion des filles. Il me faisait 100 % confiance et il n’est jamais très loin. Je vais continuer à discuter avec lui. »

Si je suis où je suis aujourd’hui, c’est parce que Kevin a tracé le chemin pour moi. Nadège Akamse, entraîneuse-chef des Carabins

Mais bon, maintenant qu’elle est à la tête de l’équipe, ce n’est plus McConnell qui dirige. Akamse apportera sa propre philosophie de jeu et sa touche à l’équipe.

Les concepts clés

Il y a deux principes fondamentaux pour Akamse : l’honnêteté et la transparence. C’est ainsi que l’ancienne joueuse croit pouvoir tirer le maximum de ses joueuses.

« C’est plus facile de comprendre leur réalité [puisque j’ai joué au niveau universitaire], mais tout commence avec une bonne communication, a-t-elle affirmé. Je dois avoir une bonne relation avec les joueuses sans être leur amie. De montrer qu’elles peuvent être dans un environnement où elles peuvent s’épanouir. »

Sur le plan tactique, la pilote ne veut pas se peinturer dans un coin en se limitant à une stratégie ou un schéma tactique. Selon les joueuses à sa disposition, elle veut demeurer flexible tout en respectant l’ADN de jeu des Carabins, axé sur du jeu vertical.

Le championnat national demeure « toujours possible » Après un triomphe en 2017 sur la scène canadienne, les Bleues ont de nouveau été sacrées championnes en 2022 en prenant la mesure du Rouge et Or de l’Université Laval en finale. Si la tâche s’annonce ardue pour 2023 après le départ de quelques rouages clés, dont la milieu de terrain Mégane Sauvé, Nadège Akamse y croit toujours. « On a une équipe pour répéter l’exploit, mais on veut se concentrer sur le processus, a-t-elle admis. On a tout dans le vestiaire pour atteindre la plus haute marche du podium. »