Soccer Canada a conclu un accord de principe avec l’équipe canadienne féminine pour une indemnité en 2022.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Bien que l’entente représente un pas vers l’avant dans les négociations avec les équipes masculine et féminine, le processus n’est pas encore rendu à la ligne d’arrivée.

Soccer Canada doit aussi conclure une entente avec l’équipe masculine.

Puisque les deux équipes souhaitent l’équité salariale, une entente est liée à l’autre, bien que les contrats de travail soient séparés.

De plus, l’équipe féminine a d’autres griefs à régler.

L’entente provisoire a été annoncée jeudi soir dans une brève déclaration publiée par Soccer Canada avec l’accord de l’équipe féminine.

« C’est une question de respect, de dignité et de nivèlement de l’environnement de compétition dans un monde qui est fondamentalement inégal, a déclaré le secrétaire général de Soccer Canada, Earl Cochrane, dans un communiqué. Nous avons été cohérents et publics à propos du besoin d’équité et d’égalité salariale comme piliers de toute nouvelle entente avec nos joueurs et nous livrons sur cet objectif aujourd’hui.

« Bien qu’il s’agisse d’un important pas vers l’avant et d’un signal de progrès, il reste du travail à faire encore pour garantir que nos programmes nationaux profitent des ressources et des soutiens nécessaires dans les préparatifs et pour rivaliser sur les terrains. »

Les détails de l’entente provisoire n’ont pas été dévoilés.

« L’été dernier, nous avons conclu une entente provisoire avec l’équipe masculine basée sur les participations aux matchs et les résultats. Cette entente reflète celle que l’équipe féminine vient d’accepter, a dit un porte-parole de Soccer Canada. Cette entente devait servir de pont jusqu’au renouvellement de la convention collective, qui fait partie des négociations actuelles. »

Les 9 millions US que l’équipe masculine du Canada a reçus pour sa participation à la Coupe du monde, au Qatar, font partie des discussions au niveau de l’équité salariale.

« Nous continuons à travailler vers une entente concernant la bourse liée à la Coupe du monde », a ajouté le porte-parole.

Soccer Canada a indiqué que l’entente d’indemnité provisoire avec l’équipe féminine était sujette à changement « sur la base de détails inclus dans l’entente finale de convention collective. »

L’équipe féminine a souligné d’autres enjeux.

Les joueuses souhaitent recevoir le même appui en prévision de la Coupe du monde féminine cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande que celui reçu par les hommes avant le tournoi au Qatar. Leurs inquiétudes concernent notamment les déplacements et le personnel.

Comme l’équipe masculine, l’équipe féminine désire aussi voir Soccer Canada ouvrir ses livres et expliquer pourquoi les deux programmes ont subi d’importantes coupes budgétaires en 2023 malgré le succès des deux équipes sur le terrain.

La convention collective de l’équipe féminine est échue depuis la fin de 2021. L’équipe masculine négocie une première entente après avoir formé une association l’an dernier.