Camp d’entraînement du CF Montréal

La chance à prendre de Jules-Anthony Vilsaint

Il est possible de supputer. De prendre les informations disponibles et tenter de tout décortiquer. Mais en réalité, il est impossible de connaître l’identité et le rôle des trois joueurs du tiers offensif qui feront partie de la formation partante du CF Montréal, samedi prochain.