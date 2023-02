La fondation regroupant les principaux groupes de supporters de Manchester United a exigé dimanche que les candidats au rachat du club s’engagent en faveur de la lutte contre les discriminations et soutiennent l’entraîneur actuel.

(Manchester) La fondation regroupant les principaux groupes de supporters de Manchester United a exigé dimanche que les candidats au rachat du club, dont le dirigeant d’une banque qatarie, s’engagent en faveur de la lutte contre les discriminations et soutiennent l’entraîneur actuel, Erik Ten Hag.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, le Manchester United Supporters’ Trust (MUST) dit attendre avant tout d’un éventuel repreneur qu’il « remette le club au sommet du football européen, investisse dans l’équipe, le club au sens large et dans le stade, assure la stabilité financière et travaille constamment dans un vrai partenariat avec les fans ».

« Mais avec l’annonce d’une offre émanant du Qatar, de nouvelles considérations s’imposent », ajoute le MUST, en référence à l’offre présentée par le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim ben Hamad al-Thani.

Le MUST cite notamment la question de l’équité sportive en mettant en exergue les « liens extrêmement étroits » entre l’offre qatarie et les propriétaires d’autres clubs européens, dont le Paris SG. La Qatar Islamic Bank est une filiale du fonds souverain qatari, la Qatar Investment Authority (QIA), qui contrôle par ailleurs le fonds Qatar Sport Investment (QSI), propriétaire du PSG depuis 2011.

« Nous soulignons aussi qu’il est très important que tout propriétaire [de Manchester United] respecte les droits de toutes les personnes », poursuit la fédération des groupes de supporters.

« De nombreux supporters ont soulevé des inquiétudes quant aux discriminations dont sont victimes les femmes au Qatar. D’autres groupes ont exprimé leurs inquiétudes sur l’intolérance donc est victime la communauté LGBTQ+, des inquiétudes que nous partageons entièrement », détaille encore le MUST.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, où l’homosexualité est illégale, la question des droits des homosexuels avait régulièrement provoqué des polémiques, notamment avec l’interdiction faite aux capitaines de plusieurs sélections européennes de porter un brassard arc-en-ciel.

Enfin, le MUST exige aussi d’un éventuel futur repreneur qu’il apporte son soutien à l’entraîneur Erik Ten Hag, dont l’arrivée sur le banc l’été dernier a coïncidé avec le rétablissement sportif du club.

« Après les frustrations de la décennie passée, tout le monde peut voir que d’énormes progrès ont été faits », souligne le MUST.

« Tout acquéreur potentiel doit explicitement s’engager à soutenir Erik et son projet pour rétablir le succès de United », poursuit-il.

Manchester United a consolidé ce week-end sa troisième place sur le podium de la Premier League en dominant Leicester (3-0).

Les Red Devils disputeront jeudi leur barrage retour d’accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Barcelone (les deux équipes se sont neutralisées 2-2 à l’aller en Catalogne) puis la finale de la Coupe de la Ligue dimanche prochain. Un succès contre Newcastle à Wembley leur offrirait un premier trophée depuis 2017.