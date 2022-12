L’équipe canadienne de soccer masculin, qui a capté l’imaginaire du pays en retournant à la Coupe du monde pour une première fois en 36 ans, a été élue équipe de l’année par La Presse Canadienne.

Neil Davidson La Presse Canadienne

C’est la deuxième année de suite qu’une équipe de soccer reçoit cet honneur. L’équipe canadienne de soccer féminin avait reçu le titre en 2021 après avoir remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

« C’est un grand honneur, a dit l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de soccer masculin, John Herdman. Je crois que ça reflète les sacrifices et les efforts donnés en coulisses durant des décennies. Je pense à plusieurs anciens joueurs, entraîneurs et dirigeants. »

Herdman était l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de soccer féminin quand elle a été nommée équipe de l’année en 2012 après avoir remporté le bronze aux Jeux olympiques de Londres. Il a pris les rênes de l’équipe masculine en janvier 2018, quand elle occupait le 94e rang mondial.

Contrairement à l’équipe féminine, qui a participé à sept des dernières huit Coupes du monde et qui a déjà son billet pour le tournoi de 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’équipe masculine avait participé une seule fois à la grande fête mondiale du soccer avant cette année – en 1986 au Mexique quand le Canada avait été incapable d’engranger un seul point ou encore marquer un seul but.

Pour obtenir son billet pour le Qatar, l’équipe canadienne a dû surmonter un éreintant calendrier de 20 matchs. Elle a finalement conclu en tête du classement Concacaf lors d’un tournoi à la ronde.

La troupe de Herdman a confirmé sa participation au Mondial le 27 mars, grâce à une victoire de 4-0 contre la Jamaïque au BMO Field, à Toronto.

« Un jeune groupe d’athlètes talentueux a mis fin à l’une des plus longues disettes de l’histoire du sport et mis le pays sur la carte du soccer mondial », a souligné le rédacteur en chef de la section des sports du Victoria Times Colonist, Brian Drewry.

« Rarement a-t-on vu un pays – lors d’une année sans Jeux olympiques – se rallier de la sorte autour d’un groupe d’athlètes, a dit Phil King, du Globe and Mail. Le parcours de l’équipe en qualifications, puis son voyage au Qatar marqueront à jamais l’histoire sportive du Canada. Je suis certain que quelque part, un garçon jouant au soccer s’est dit qu’il pourra peut-être jouer au Mondial un jour. Ça, c’est spécial. »

Lors du scrutin mené auprès des rédacteurs en chef et commentateurs sportifs à travers le pays, l’équipe canadienne de soccer masculin a devancé trois formations championnes. Elle a obtenu 23 votes, tandis que l’équipe canadienne de tennis qui a remporté la Coupe Davis pour une première fois dans son histoire en a reçu 19. L’équipe canadienne de hockey féminin, qui a gagné l’or aux Jeux olympiques de Pékin et au Championnat mondial au Danemark, s’est classée troisième avec cinq voix.

L’équipe de relais 4x100 mètres masculin composée d’Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse, championne aux Championnats mondiaux d’athlétisme, a reçu un vote.

« Je ne me souviens pas d’une année où les bons choix étaient aussi nombreux », a souligné le rédacteur en chef de la section des sports du Toronto Star, Rob Grant.

L’équipe canadienne de soccer masculin, maintenant classée 41e au monde, a affronté la Belgique (no 2), la Croatie (no 12) et le Maroc (no 22) au sein du groupe F au Qatar. Elle s’est attiré les éloges malgré une défaite de 1-0 contre la Belgique, puis Alphonso Davies a inscrit le premier but de l’histoire du pays au Mondial dans un revers de 4-1 face à la Croatie.

Les Canadiens ont conclu leur aventure en encaissant un revers de 2-1 face au Maroc.

« Ce groupe de joueurs et d’entraîneurs au cours des quatre dernières années a vraiment tissé des liens et il est passé à travers une période très difficile en raison de la pandémie de COVID-19, a rappelé Herdman. Malgré tout, l’équipe a réussi à ressurgir sur la scène mondiale et inspirer les gens grâce à ses performances. Le monde sait maintenant que nous sommes un pays de soccer et que nous pouvons marquer des buts contre de bonnes équipes à la Coupe du monde. »

Le niveau du groupe F a été démontré par le fait que la Croatie et le Maroc ont atteint le carré d’as, s’inclinant finalement respectivement contre l’Argentine et la France. La Croatie a ensuite vaincu le Maroc 2-1 dans le match pour le bronze.

Et si les Canadiens ont été incapables de gagner un premier match au Mondial, ils ont néanmoins conquis le cœur de beaucoup d’observateurs.

« Je crois que beaucoup de gens s’attendaient à voir le Canada jouer un style passif, axé sur la défensive et la contre-attaque, a mentionné Herdman. Il y a finalement eu un engouement pour le style de jeu du Canada au Mondial. Et je crois que ç’a motivé nos joueurs à démontrer qu’ils étaient capables d’attaquer. »

Le tournoi a servi de vitrine pour quelques joueurs. Deux membres de l’équipe – et du CF Montréal – ont trouvé preneur en Europe, alors qu’Alistair Johnston a été transféré au Celtic FC et Ismaël Koné, à Watford.

Incluant les trois défaites à la Coupe du monde, l’équipe canadienne de soccer masculin a compilé une fiche de 7-7-1 en 2022. Herdman se concentre maintenant sur la Coupe du monde de 2026, qui sera présenté au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Il croit que l’expérience acquise au Qatar servira de « solides fondations » pour 2026.

« Les gens sont curieux de voir ce que nous pourrons faire en 2026, a-t-il souligné. Je pense que toute notion selon laquelle le Canada était seulement une nation de hockey a été déconstruite. Je pense que les gens ont été sincèrement impressionnés par le style agressif et offensif de notre équipe. »