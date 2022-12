C’est officiel : la superstar portugaise Cristiano Ronaldo s’est entendue avec le club Al-Nassr, en Arabie saoudite.

La formation saoudienne a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, vendredi en fin d’après-midi, après que l’information ait circulé sur différents médias. L’athlète de 37 ans était agent libre depuis son divorce « d’un commun accord » avec Manchester United, à la fin novembre.

« L’histoire est en train de s’écrire. Non seulement cette signature inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais elle inspirera notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Cristiano », écrit l’organisation.

Le nombre d’années prévues à l’entente n’est pas précisé. Selon CBS Sports, ce contrat rapporterait 75 millions de dollars par année à Ronaldo.

Voilà quelques semaines que le mot se passait au sujet des négociations entre Ronaldo et le club saoudien. Cette décision marque la fin d’un chapitre dans la carrière du Portugais.

La super-vedette et le Portugal ont connu un parcours difficile à la Coupe du monde, au Qatar, étant éliminés en quarts de finale. Ronaldo a d’ailleurs été laissé sur le banc pour le huitième de finale contre la Suisse ; il n’est entré dans le match qu’à la 75e minute.