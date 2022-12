C’était officieux, mais c’est maintenant officiel : Wilfried Nancy est le nouvel entraîneur-chef du Crew de Columbus.

Nancy a été présenté aux médias et aux partisans locaux, mardi matin, lors d’une longue conférence de presse retransmise sur le site internet de l’équipe.

« Notre nouveau coach a une mentalité de croissance et une grande expérience dans le développement des joueurs, a d’abord mentionné le président et directeur général du Crew, Tim Bezbatchenko. Il connaît bien le soccer national et mondial. Ses attributs positionnent notre club comme un club capable non seulement de développer des joueurs, mais aussi de compétitionner au plus haut niveau tout en divertissant les partisans. »

Avant que Nancy ne soit accueilli sur la scène, une vidéo de lui en train de visiter les installations du Crew a été présentée. Dans le vestiaire, des affiches bilingues « Welcome/Bienvenue » ont été apposées au-dessus de chaque casier.

Une fois la présentation terminée, deux jeunes athlètes locaux ont été invités à lire un discours de bienvenue en français.

« Je suis très heureux d’être ici », a d’abord laissé entendre l’ex-entraîneur du CF Montréal.

« Je suis un coach de soccer. J’aime mon travail et je suis passionné par le jeu. J’aime les gens. Oui, je suis un coach, mais c’est très important de comprendre les gens. En faisant ça, nous serons capables de faire quelque chose de très bien. »

Tim Bezbatchenko a expliqué qu’il cherchait une personne « de qualité », « un leader, qui veut apprendre, collaboratif, innovant, qui pense au jeu non seulement d’aujourd’hui, mais de demain ». Il a mentionné vouloir un entraîneur capable de s’adapter, avec un style de jeu « identifiable et reconnaissable ». « En Wilfried, nous sentons que nous avons tous ces éléments », a-t-il ajouté.

Interrogé à savoir si Nancy était le choix numéro 1, le directeur général a répondu qu’il l’était « devenu ».

« Avec ce que Wil a fait avec son dernier club dans les deux dernières années, c’était impossible qu’il ne soit pas notre homme », a-t-il indiqué en soulignant la façon dont Nancy a créé une unité de groupe. « La manière dont [les joueurs du CF Montréal jouaient], c’était divertissant. Ils marquaient des buts. Avaient l’habileté de dicter le jeu. Dès le début, quand nous avons vu que [Nancy] était désormais disponible, il est devenu notre cible. »

À ses côtés, le principal intéressé a expliqué avoir été charmé par les installations du Crew.

« Quand je suis venu ici la première fois dans ce stade, que j’étais sur le terrain, j’ai eu des frissons. Je viens de l’Europe et ce stade-là est mieux que certains en Europe. »

Nancy a expliqué qu’il connaissait « très bien » les joueurs du Crew parce qu’il les a affrontés à deux reprises cette saison dans des matchs « émotifs ». « Mais je ne connais pas les personnes derrière, a-t-il ajouté. Mon job sera de m’asseoir avec eux et d’apprendre à les connaître. Je suis un coach, mais aussi un être humain. Ils doivent savoir comment je fonctionne, comment je pense. »

Rappelons que, puisque Nancy était toujours sous contrat pour la prochaine saison, le CF Montréal a conclu une entente financière avec le Crew. Cette entente inclut également les départs de l’entraîneur adjoint Kwame Ampadu, du préparateur physique Jules Gueguen et de l’analyste vidéo Maxime Chalier.