(Tokyo) La victoire surprise et inespérée de l’équipe nippone de football contre l’Espagne à la Coupe du monde a été saluée par une puissante clameur de Japonais enthousiastes au célèbre carrefour de Shibuya à Tokyo, tôt vendredi matin.

Atish PATEL et Harumi OZAWA Agence France-Presse

« Japon, bravo ! Japon, bravo ! », ont crié des centaines de personnes après la victoire 2-1 des Samouraïs Bleus, en chantant « Vamos Nippon » et en brandissant le drapeau de leur pays, qui avait déjà battu l’Allemagne (2-1) au début du Mondial.

Vêtus du maillot bleu de leur équipe, certains portant des bonnets pour se protéger du froid, les amoureux du football se sont mêlés aux travailleurs en costume qui se rendaient au bureau : avec le décalage horaire, le coup de sifflet final à Doha correspondait aux premières heures du jour dans la capitale japonaise.

Peu importe la possession de balle des Espagnols et un but équivoque des Japonais, seule la victoire a compté.

« Je pensais que ce match serait un peu difficile », a admis Munehiro Hashimoto, 36 ans, vêtu d’un maillot du Japon, avec une guirlande bleue et argentée sur les épaules. Sa tenue était surmontée d’un casque de samouraï-bleu-de fortune, orné sur les côtés des inscriptions en japonais « victoire assurée » et « esprit du samouraï ».

« Ça a commencé à quatre heures du matin (au Japon, NDLR), donc je regardais ça à la maison. Puis ils ont gagné, alors je me suis précipité ici. On l’a fait ! »

Les fêtards ont dansé et applaudi, tapant dans les mains d’inconnus et posant pour les photos prises par des gens amusés sur le chemin du travail.

« Le Japon devient vraiment fort », a lancé un humoriste qui s’était mêlé à la foule de Shibuya. « Nous avons maintenant de nombreux (joueurs) qui se produisent au plus haut niveau. Nous voyons que la qualité (de l’équipe) s’améliore, et maintenant ils l’ont enfin prouvé ».

« Efforts fougueux de l’équipe »

Les célébrations ne se sont pas limitées à la rue. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a tweeté sa « joie » et salué la performance du Japon, qui a fini premier de son groupe.

« L’entraîneur (Hajime) Moriyasu et les joueurs ont obtenu ce merveilleux résultat dans le match le plus important et le plus critique de tous les temps, sous une pression énorme », a-t-il écrit. « Je tiens à exprimer mon sincère respect pour les efforts fougueux de l’équipe ».

Il a également appelé Moriyasu qui avait été mis sous pression après la défaite du Japon contre le Costa Rica (0-1).

Les journaux japonais ont imprimé des éditions spéciales, le grand quotidien Yomiuri titrant : « Le Japon se qualifie pour les huitièmes de finale, l’Espagne est détruite ».

Alors que la foule commençait à s’éloigner de Shibuya, Masaki Higuchi, 28 ans, portant un drapeau japonais comme une cape, n’était pourtant pas prêt à partir. « Ils ont affronté des moments difficiles », a-t-il dit à propos de son équipe. « Mais je pense qu’ils ont fait preuve d’un esprit de samouraï à la fin ! »