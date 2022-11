(Doha) La porte, déjà ? Tombée de très haut avec une invraisemblable défaite inaugurale contre l’Arabie saoudite (2-1), l’Argentine est contrainte de réagir samedi à Doha face au Mexique, car une défaite marquerait la fin de sa Coupe du monde et du rêve de Lionel Messi.

Stanislas TOUCHOT Agence France-Presse

Comment l’Albiceleste a-t-elle fait pour passer soudainement de très sérieuse prétendante au titre à une équipe battue 2-1 par un 8e de finaliste de la dernière Coupe d’Asie ?

Messi et les siens avaient pourtant débarqué au Qatar portés par une vague d’invincibilité de 36 matchs et gonflés de confiance après avoir enfin remporté un titre international, la Copa America 2021, premier trophée de la sélection depuis 1993.

Le flop a été considérable. Plutôt bien entrés dans le match avec un rapide penalty de Messi, les Argentins ont été renversés dès le retour des vestiaires par les Saoudiens, déchaînés sous le regard incrédule et ravi de leurs supporters.

« Where is Messi ? Have you seen Messi ? » (« Où est Messi ? Vous avez vu Messi ? ») Dans une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, des fans des « Faucons Verts » ont ainsi interrompu le direct d’un journaliste de télévision pour moquer la chute du septuple Ballon d’Or.

Messi est bien là et c’est toujours sur lui que compte l’Argentine pour réparer les dégâts après cette violente sortie de route et maintenir en vie le rêve d’un troisième sacre mondial après ceux de 1978 et 1986.

Mais la défaite de mardi et les performances décevantes de plusieurs cadres comme Angel Di Maria, Cristian Romero ou Leandro Paredes font redouter que le génie soit peut-être moins bien entouré que prévu.

« Que la magie continue ! »

C’est en tout cas l’inquiétude qui saisissait mercredi les journalistes suiveurs de la sélection venus assister l’air tracassé et sous un soleil brûlant à l’entraînement des remplaçants.

Les plus pessimistes des supporters argentins se souviennent de 2002, quand l’équipe de Marcelo Bielsa, qui faisait elle aussi partie des grandes favorites de l’épreuve, avait quitté le Mondial asiatique dès la fin des poules.

Les autres invoquent eux un souvenir plus lointain, celui de 1990, quand l’Argentine avait débuté la Coupe du monde dont elle était tenante du titre par une défaite face au Cameroun, quasiment aussi inattendue que celle de mardi contre les Saoudiens, avant d’atteindre la finale.

Il y avait alors Maradona, il y a aujourd’hui Messi. « Que la magie continue, capitaine ! », avait imploré la fédération argentine après le 91e but de la « Pulga », lors d’un amical face aux Émirats arabes unis juste avant le tournoi.

Il y en a eu un 92e contre l’Arabie saoudite, mais il en faudra certainement d’autres pour que l’Argentine voie plus loin que la phase de groupes.

Dès samedi, le N.10 est donc attendu face au Mexique de Gerardo « Tata » Martino, qui a été son entraîneur en sélection et au Barça, pour trois saisons sans le moindre trophée.

Cette finale avant l’heure pour l’Albiceleste se tiendra au stade de Lusail, où l’ambiance devrait être formidable, l’Argentine et le Mexique formant deux des plus importants contingents de supporters du Mondial. Mais Messi et les siens avaient surtout prévu de revenir dans cette enceinte le 18 décembre pour la vraie finale, pas d’en faire le cimetière de leurs ambitions.