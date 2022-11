Il y a gagner un match de Coupe du monde. Et il y a GAGNER un match de Coupe du monde.

Cette victoire du Brésil, un franc 2-0 contre la Serbie, elle marque les esprits. Parce qu’on l’attendait, cette Seleção. Visiblement, elle aussi avait hâte de fouler le terrain : sa performance la confirme non seulement comme la grande favorite du tournoi, mais aussi comme la plus conquérante.

Les Brésiliens ont joué avec les Serbes comme un guitariste de bossa-nova gratte ses cordes. Et c’est Richarlison qui a fait résonner ses plus beaux accords.

Non, mais quel but. Ne cherchez plus : voici le filet du tournoi. Laissons la vidéo parler pour nous.

Le contrôle. La frappe. Le lieu, le moment. Pour un amateur de foot, qu’il soit brésilien, serbe, coréen ou ghanéen, ce but donne des émotions.

PHOTO AMANDA PEROBELLI, REUTERS Richarlison

Pour le Brésil, peu importe s’il se joue pieds nus dans une favela ou sur la plus grande scène à la Coupe du monde, le soccer doit être synonyme de « jogo bonito ». Le beau jeu. Paradoxalement, les cinq titres mondiaux de la Seleção n’ont pas toujours été acquis au profit de dribles excitants ou de passes audacieuses. Ses plus grands succès, elle les a eus en jouant de façon plus pragmatique.

Qu’importe. Pour rendre les partisans heureux, le jeu doit être festif, créatif, dansant. Il est souvent dit que le Brésil préfère bien jouer et perdre que mal jouer et gagner. Mais pourquoi pas bien jouer et gagner ? Cette équipe actuelle, constituée des plus grands noms de la planète en Neymar, Vinícius, Casemiro, Raphinha et tous les autres, semble être bâtie pour cela.

Parce que la défense a aussi été solide. Thiago Silva, à 38 ans, continue de gérer avec confiance les remparts. Juste devant lui au milieu défensif, Casemiro a été l’un des astres les plus lumineux de cette constellation brésilienne jeudi. Ses relances et ses passes traversant les rideaux de joueurs ont été à la source des plus belles séquences offensives de son équipe.

Malgré tout, les partisans vont retenir leur souffle : Neymar a souffert d’une entorse à la cheville et a été sorti à la 80e minute. Il subira des examens d’ici les prochaines 24 heures.

Vaillant effort des Serbes

C’est aussi Richarlison, attaquant de Tottenham, qui marque le but du 1-0 à la 62e. Viní, du Real Madrid, dévale le couloir gauche, s’approche de la surface comme la gazelle qu’il est, et reçoit le ballon du pied de Neymar dans l’axe. Il l’envoie vers le point de penalty, le gardien y met la main, Richy s’empare du retour et fait mouche à l’embouchure. Libération.

Parce que jusqu’à l’heure de jeu, la Serbie lui avait donné du vrai fil à retordre. Malgré toutes les belles attaques des favoris, le bloc défensif avait été somme toute étanche. Le gardien Vanja Milinkovic-Savic n’a pas démérité non plus, notamment avec sa belle parade sur une frappe véloce de Vinícius à la 27e.

PHOTO FRANCOIS-XAVIER MARIT, AGENCE FRANCE-PRESSE Vanja Milinkovic-Savic

Mais au volume, le mur a fini par céder. Les Brésiliens ont tenté 22 tirs, contre 5 pour les Serbes. Du lot, les vainqueurs en ont cadré 8 ; les battus, 0.

« Je pense que nous avons fait jeu égal pendant 45 minutes, a soulevé le sélectionneur serbe Dragan Stojkovic. Le Brésil n’a pas tant dominé que ça, mais en seconde période nous avons décliné physiquement. Le Brésil a su en tirer profit, ils ont d’excellents joueurs et ils nous ont punis. Je n’ai pas reconnu mon équipe. Nous sommes arrivés ici avec de nombreux problèmes, beaucoup de blessures de joueurs clés. C’est comme ça, il faut faire avec. »

Entrée en matière parfaite pour la Seleção, donc, qui se lance solidement dans sa Coupe du monde. Tournoi qui, d’ailleurs, n’avait pas réellement commencé sans une sortie en bonne et due forme de ses plus grands champions, n’est-ce pas ?