(Doha) Les Belges ont débuté dimanche leur premier entraînement public au Qatar sans leur buteur vedette Romelu Lukaku, blessé à la cuisse gauche avant le Mondial 2022 et attendu au mieux pour le dernier match de poules face à la Croatie.

Agence France-Presse

Atout majeur des Diables rouges devenu leur principale incertitude, l’attaquant de 29 ans poursuit comme prévu sa convalescence et manquera les deux premières rencontres, mercredi face au Canada et dimanche face au Maroc, a confirmé à l’AFP une source proche de l’équipe belge.

Les demi-finalistes du Mondial 2018 espèrent le récupérer pour le sommet annoncé du groupe F face aux vice-champions du monde croates, le jeudi 1er décembre.

« Je ne peux pas vous dire quand il sera de retour. Le plus important, c’est comme il se sent », a déclaré de son côté Axel Witsel, milieu défensif et cadre des Diables, après l’entraînement.

« J’étais à sa place au dernier Championnat d’Europe quand je revenais de blessure, et je suis sûr que nous récupérerons Romelu très bientôt », a poursuivi face aux journalistes la sentinelle de 33 ans, qui entame son troisième Mondial.

Le remplacement du Milanais à la pointe de l’attaque reste incertain : doublure habituelle de Lukaku, Michy Batshuayi (Fenerbahce) a débuté vendredi la rencontre amicale face à l’Égypte, perdue 2-1, mais a laissé sa place à la mi-temps au jeune Lensois Loïs Openda, qui a marqué.