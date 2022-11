Si vous cherchiez la définition de « match préparatoire » dans le dictionnaire, vous pouvez stopper vos recherches. Ce match amical entre le Canada et Bahreïn en a eu toutes les particularités. Les deux formations ont fait match nul 2-2, vendredi, au cours d’une rencontre à l’avantage des visiteurs nord-américains.

Jean-François Téotonio La Presse

Joel Waterman a obtenu ses toutes premières minutes avec le Canada. Samuel Piette, Kamal Miller, Alistair Johnston et Ismaël Koné étaient aussi titulaires. En tout, avec Zachary Brault-Guillard qui a fait son entrée en deuxième mi-temps, six joueurs du CF Montréal sur les huit rappelés ont foulé le terrain mal entretenu à Bahreïn.

Les partisans du CFM seront aussi heureux de lire qu’Ismaël Koné a été l’un des meilleurs joueurs de son équipe, vendredi. C’est lui qui a marqué le premier but du Canada, à la 6e minute. Son contrôle de la passe lobée de loin par Kamal Miller a été exquis, tout comme le tir parfait dans l’axe qui a suivi. Aucun doute, maintenant, que Koné aura son mot à dire dans le parcours canadien au Mondial.

« Il avait du bon rythme, il a eu de bons moments, mais pendant un court moment, il était perdu dans le match, a analysé le sélectionneur John Herdman. Quand il est revenu dans le match, il peut vraiment corser les choses avec ses habiletés. C’est un joueur qui veut jouer vers l’avant, et ces joueurs sont difficiles à trouver. Je suis heureux de sa performance, et à mes yeux il s’est démarqué. »

Le jeune Québécois a malgré tout qualifié cette performance de « décevante » sur les ondes de OneSoccer après coup. « On aurait dû gagner ce match. »

ZBG, entré à la 59e, a servi le centre qui a mené à un but contre son camp de Bahreïn à la 81e. Cette réussite a égalisé la marque à 2-2 pour le Canada. Les Rouges (en blanc) était en retard depuis un penalty accordé à la 64e.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Doneil Henry se blesse à l’échauffement

La formation canadienne était composée presque exclusivement de joueurs de la MLS dont la saison s’est terminée il y a quelques semaines. Ainsi, les vedettes Alphonso Davies, Jonathan David, Stephen Eustáquio et Cyle Larin, notamment, n’y étaient pas.

Pour les acteurs présents, le but était de s’emparer des dernières places disponibles dans l’avion pour le Qatar. D’autres, comme Miller et Johnston dont les sièges sont déjà réservés, se sont servis de ce camp canadien seulement que pour garder la forme avant le grand tournoi.

Mais une mauvaise nouvelle est tombée sur la tête du sélectionneur John Herdman avant même que la rencontre s’amorce. Le défenseur Doneil Henry, qui était prévu comme titulaire, s’est blessé à l’échauffement. C’est de cette façon que Joel Waterman, qui devait être sur le banc, a obtenu sa première apparition – et sa première titularisation – pour son pays. Il a disputé les 90 minutes.

Pour Henry, dont le leadership a souvent été louangé par Herdman, sa présence à la Coupe du monde est pour l’instant incertaine. « Il est dévasté, a dit Herdman. C’est un des moments difficiles de ma carrière de le voir souffrir. On doit encore évaluer sa situation. »

Match teigneux

« C'était un bon test, a ajouté le sélectionneur. On le voulait pour enlever la rouille et évaluer certains joueurs. Il y a eu de bons moments, mais il y a encore du travail à faire pour retrouver la cohésion et le rythme de match. Il y a eu trop de flottements, trop de moments d’hésitation. Ce que l’on voulait aller chercher, on l’a fait. »

La domination canadienne était totale en début de match... jusqu’à ce qu’une erreur de Waterman en défense, suivie d’autres gestes maladroits en défense, permette à Bahreïn d’égaliser la marque à la 14e. Waterman s’est malgré tout bien repris par la suite.

Ce but a donné confiance à Bahreïn, mais pas assez pour changer la trajectoire du match.

La deuxième mi-temps a été mieux disputée. Les occasions se sont faites plus nombreuses pour les locaux. Cette présence en zone canadienne a fini par forcer Alistair Johnston à une faute coûteuse à l’entrée de la surface de réparation. Le penalty a été converti à la 64e, et Bahreïn a pris les devants 2-1.

Le match a été teigneux, disputé dans des conditions difficiles. La crainte de blessure s’est fait de plus en plus sentir. Kamal Miller a même semblé légèrement incommodé en deuxième mi-temps, jusqu’à sa sortie du match à la 70e.

Le Canada devra maintenant porter son regard sur le Japon pour son affrontement du 17 novembre, six jours avant celui contre la Belgique. Un adversaire prestigieux, qui a plusieurs participations à la Coupe du monde à son actif. Les meilleurs joueurs du Canada devraient y être, cette fois.