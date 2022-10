PHOTO JOHN MCCOY, ASSOCIATED PRESS

Le Los Angeles FC et l’Union passent en finale

(Los Angeles) Los Angeles FC et l’Union de Philadelphie, les champions des deux associations de la MLS, ont triomphé dimanche et s’affronteront en finale de la Coupe MLS.

Associated Press

Cristian Arango a donné les devants à son équipe pour une deuxième partie de suite et le Los Angeles FC a vaincu l’Austin FC 3-0, pour atteindre la finale de la MLS pour une première fois.

De son côté, la formation de Philadelphie est venue de l’arrière et a pris la mesure du New York City FC 3-1. Le Los Angeles FC accueillera l’Union en finale de la Coupe MLS, samedi après-midi.

Le LAFC, champion de la saison régulière, devient le premier vainqueur du Supporters Shield à atteindre le match de championnat depuis le Toronto FC, en 2017.

En deuxième demie, l’ancien du CF Montréal, Maximiliano Urruti a inscrit un but contre son camp et Kwadwo Opoku a complété le pointage pour l’équipe californienne.

Arango a redirigé de la tête un centre de Carlos Vela lors d’un coup de pied de coin, à la 29e minute de jeu. L’attaquant a marqué au moins un but dans 26 de ses 52 parties en carrière en MLS depuis qu’il a fait ses débuts dans le circuit, en août 2021.

Après le but contre son camp d’Urruti, à la 62e minute, Opoku a tiré avantage d’un revirement et il a décoché une frappe du pied gauche qui a trompé la vigilance du gardien Brad Stuver.

Le Los Angeles FC a gagné 11 des ses 12 dernières sorties à domicile, en incluant les éliminatoires.

L’Austin FC a conclu la campagne au deuxième rang de l’Association Ouest, à seulement sa deuxième année dans la MLS.

L’Union remonte la pente

PHOTO CHRIS SZAGOLA, ASSOCIATED PRESS Cory Burke de l’Union de Philadelphie, dimanche à Chester

Julian Carranza et Daniel Gazdag ont marqué à deux minutes d’intervalle en seconde demie pour mener la remontée de l’Union contre le tombeur du CF Montréal, le NYCFC.

Cory Burke a également marqué pour l’Union, qui est invaincu en 19 matchs à domicile cette saison.

Gazdag a semblé marquer pour l’Union à la 16e minute, mais était hors-jeu. Le score était nul à la mi-temps avant que Maxi Moralez n’inscrive un but spectaculaire qui a échappé au gardien Andre Blake pour donner une avance de 1-0 au NYCFC à la 57e minute.

L’Union a égalisé à la 65e minute grâce au premier but de Carranza en éliminatoires. Quelques instants plus tard, Carranza a dirigé une tête vers Gazdag, qui a marqué pour donner l’avantage à l’Union. Burke a ajouté un but à la 76e minute.

Pour une deuxième année consécutive, les deux équipes ont atteint la finale de l’Association Est. La saison dernière, l’Union était privée de 11 joueurs en raison des protocoles de la COVID-19 et le NYCFC l’avait emporté 2-1.

Le NYCFC a ensuite battu les Timbers de Portland au terme d’une séance de penalty après un match nul 1-1 pour le championnat de la Coupe MLS.