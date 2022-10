Le retour aux sources du CF Montréal se poursuit. Son ancien joueur Justin Mapp a été embauché à titre de collaborateur de la cellule de recrutement du club aux États-Unis.

Jean-François Téotonio La Presse

Mapp, un ailier américain qui a joué pour l’Impact de son entrée en MLS en 2012 jusqu’en 2015, entend « utiliser son réseau pour contribuer au recrutement et regarder plusieurs matchs de joueurs collégiaux », indique-t-il dans le communiqué du CFM.

Il travaillera de pair avec le directeur sportif Olivier Renard, qui a souligné être « heureux du retour d’un ancien joueur comme Justin, qui a fait partie de l’histoire du club ».

« Nous avons analysé nos besoins à l’interne, enchaîne Renard. Justin était le bon candidat pour le niveau collégial américain et le SuperDraft. Il a des relations aux États-Unis et fait ses cours de dépistage, en plus de connaître la réalité du club et ce que nous recherchons. »

Mapp avait été acquis par l’Impact en 2011 de l’Union de Philadelphie lors du repêchage d’expansion en vue de la saison 2012. Il a récolté 6 buts et 24 mentions d’aide en 99 rencontres avec Montréal, toutes compétitions confondues.

Il avait été repêché par le D. C. United en quatrième ronde lors du repêchage de 2002.

Le natif du Mississippi a pris sa retraite en 2017, après une saison avec le Sporting Kansas City.

En août, le club avait annoncé l’embauche d’Ignacio Piatti dans un rôle de collaborateur en Amérique du Sud.