On pourrait vous expliquer à quel point le match de dimanche entre le CF Montréal et le New York City FC, il promet. Ou bien on pourrait laisser Alistair Johnston effectuer ce travail.

Jean-François Téotonio La Presse

« Je pense que ça va être un autre très grand spectacle », commence-t-il par dire en français devant les médias. L’entraînement venait de se terminer au Centre Nutrilait, quelques jours avant cet affrontement de deuxième tour pour la Coupe MLS.

Johnston, qui se décrit lui-même comme un « geek » du soccer, mentionne alors les autres rencontres à l’horaire dans le circuit. Il y aura notamment « El Trafico », entre le Galaxy de Los Angeles et LAFC. Il y aura le derby texan, entre Austin FC et le FC Dallas.

Et il y aura le derby du bagel entre Montréal et New York. Les deuxième et troisième dans l’Est, respectivement.

Les gens sont excités par notre match. Même ceux sans parti pris. Ils verront s’affronter deux des meilleures équipes balle au pied dans la ligue. […] Ça risque d’être le meilleur match en termes de qualité avec le ballon. Alistair Johnston

Un contraste frappant avec le style de jeu – si on peut l’appeler ainsi – proposé par Orlando dimanche dernier. Les Lions se sont repliés, tout en tentant de perdre du temps par tous les moyens. Le NYCFC n’est pas du tout fait du même moule, comme en fait foi sa belle victoire de 3-0 face à l’Inter Miami, lundi soir.

Ce qui pose un défi bien différent pour Montréal. Attention notamment aux attaquants Héber et Talles Magno, ainsi qu’au milieu Gabriel Pereira.

« Ils ont des joueurs incroyables, analyse le défenseur international canadien. On a vu ce qu’ils ont fait à Miami, avec leurs séquences offensives. […] Il y a une raison pour laquelle ces gars-là ont remporté la Coupe l’an dernier. C’est une vraie bonne équipe. »

Montréal a souvent eu de la difficulté cette saison à briser le bloc défensif bas des équipes venues défendre au stade Saputo. L’exemple de dimanche dernier est d’actualité à ce chapitre : ça lui a pris 68 minutes avant de trouver la brèche dans le mur floridien.

Mais devant une équipe qui s’amène dans la métropole québécoise pour jouer, les valves devraient être ouvertes. Des deux côtés.

« Confiance » et « humilité », toujours

Pendant un temps dans les derniers mois, on a cru que New York était en train de l’échapper. Les Cityzens ont subi coup sur coup le départ de leur entraîneur-chef Ronny Deila – parti au Standard Liège, en Belgique – et celui de leur attaquant vedette « Taty » Castellanos. Ce dernier est encore le meilleur buteur de l’équipe avec 13 filets, malgré son transfert à La Girona le 25 juillet.

Résultat : six défaites en neuf matchs de la fin de juillet à la mi-septembre. Mais ils ont terminé la saison avec trois victoires de suite.

« Ils se sont ajustés à la perte de Castellanos, souligne Samuel Piette. Il était le joueur le plus important de leur équipe. Ça prend du temps quand tu perds un gros morceau comme ça. »

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Samuel Piette

Mais il rappelle que le CF Montréal aussi est dans d’excellentes dispositions. Le Québécois a raison : le Bleu-et-noir a conclu son calendrier avec 4 victoires consécutives et une seule défaite en 15 matchs. En plus de surfer sur l’élan généré par sa victoire convaincante contre Orlando.

« C’est de garder cette confiance, mais surtout cette humilité-là », indique-t-il, évoquant les thèmes chers à son entraîneur-chef Wilfried Nancy.

De jouer ici à Montréal, avec la foule, l’ambiance qu’on a eue dimanche… Si on a la même chose, je pense que c’est très, très intimidant pour l’autre équipe. Samuel Piette

Maintenant ou jamais

Ça ne prend qu’un simple coup d’œil à l’alignement du CF Montréal pour se rendre compte que l’équipe vivra de grands changements dès l’an prochain.

Simplement au milieu de terrain, Victor Wanyama a indiqué lui-même qu’il ne reviendra pas. Djordje Mihailovic a déjà été transféré. « Il y a de grosses rumeurs à propos d’Ismaël Koné », dit lui-même Samuel Piette.

Et si le Canada paraît le moindrement bien à la Coupe du monde, le téléphone d’Olivier Renard risque de sonner comme chez Moman lorsque Thérèse a des interrogations à propos des ingrédients à utiliser dans son pâté chinois.

Antonin Besner, de RDS, pose la question : est-ce que c’est difficile de ne pas se dire que c’est maintenant ou jamais ?

« Oui, honnêtement. C’est sûr qu’on y pense, révèle Piette. […] Cette année, c’est une saison historique. On sait qu’en séries, on est à trois victoires de soulever cette coupe-là. On y va un match à la fois, mais on est ambitieux. »